Eindelijk, een hele echte Mitsubishi

Er komt eindelijk een echte Mitsubishi aan. Nu nog even een naam bedenken.

Als er een merk in de hoek zit waar er klappen vallen, dan is het Mitsubishi wel. Het ooit zo populaire Japanse merk vergaarde bekendheid met modellen als de Colt, Lancer en Galant.

Hun laatste succes voor Mitsubishi Nederland is de Outlander PHEV, waarbij we een vermoeden hebben dat mensen die auto kochten vanwege de MIA- en KIA-regeling, 0% bijtelling en vrijstelling van motorruitijgenbelasting. Dat het ding met moeite 1 op 10 haalde, deerde verder niemand.

De Mitsubishi ASX, het lijkt in de verse verte wel een beetje op de Renault Captur, vind je niet?

Uiteraard zijn er wel enkele nieuwe Mitsubishi’s geweest de afgelopen tijd. Echter, die lijken een klein beetje (heel erg veel) op diverse Renaults. Mitsubishi behoort tot de Renault-Nissan alliantie, dus is het op zich niet vreemd dat de merken samenwerken. Het is alleen niet zozeer dat techniek met elkaar delen, 99,9% van de chromosomen lijken gelijk te zijn.

De Mitsubishi Colt, het lijkt in de verse verte wel een beetje op de Renault Clio, vind je niet?

Eindelijk een echte Mitsubishi!

Maar goed nieuws voor wie Mitsubishi een warm hart toedraagt, zoals fervent Autoblog coryfee @4g63 a.k.a. Johanneke. Er komt namelijk een echte Mitsubishi aan! Nu werd hij (en wij) al blij gemaakt vorige week.

Toen lanceerden de Japanners in Thailand de nieuwe Mitsubishi L200, een compacte pickup. Nu is het tijd voor deze compacte Mitsubishi crossover. Ondanks dat er ook bij Mitsubishi mensen in paarse rondlopen, heeft de auto nog geen neem. Het is de MZN, dus.

Deze MZN is eigenlijk een iets minder extravagante variant op van de XFC. Dat is een concept die op de autobeurs van Ho Chi Minh-stad werd onthuld. Zoals je ziet veel Aziatische locaties.

De reden daarvoor is vrij eenvoudig: in Europa is Mitsubishi niet zo heel groot (meer), maar in veel andere landen kan men deugdelijk en betrouwbaar transport wel waarderen.

Afmetingen en techniek

Mitsubishi is niet heel erg scheutig met informatie, maar geeft net voldoende om een goed beeld te krijgen van hoe we de auto moeten zien. Het appraat is 4,39 meter lang, 1,81 meter breed en 1,66 meter hoog. Aanzienlijk groter dan de Mitsubishi ASX.

De velgen zijn 18 inch groot en de auto heeft een bodemspeling van 22,2 centimeter. Qua techniek is het vrij eenvoudig: een 1.5 viercilinder zorgt voor het vermogen. Schakelen gaat automatisch via een CVT. Ondanks de hele stoere looks van de auto is deze enkel voorwielaandgedreven.

Er zijn nog geen afbeeldingen van het interieur van de MZN vrijgegeven, dus doen we die van de XFC er eventjes bij om een idee te krijgen. Het enige dat Mitsubishi kan bevestigen, is dat er een bijzonder Yamaha-audiosysteem in komt. Cool!

De officiële onthulling, inclusief het verklappen van de naam, gebeurt volgende week. Daarna gaat de auto ook in productie. In eerste instantie is de MZN alleen voor de Zuid-Oost Aziatische markt, maar verdere uitbreiding (naar Europa of de VS) wordt niet uitgesloten. Het lijkt ons de perfecte auto om de Tabbert naar Zuid-Frankrijk te brengen.

