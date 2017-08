Deze open Ferrari 250 GT is de definitie van goede smaak

Zoek het maar op in je woordenboek. Er staat vast een plaatje bij van deze auto.

De eerste autoliefhebber die helemaal niks heeft met Ferrari’s uit de jaren ’50 en ’60 moet ik nog tegenkomen. Zelfs de harten van de meest kille Ferrari-haters gaan sneller kloppen van de juweeltjes die het merk in die tijd maakte. Een favoriet aanwijzen is moeilijk. Zelf ben ik een groot fan van de 250 GT Lusso, maar er is zoveel om uit te kiezen dat je er een spontaan geval van Stendahl syndroom door krijgt. Overigens ligt ook Stockholm syndroom op de loer, want door de schoonheid van de auto’s word je vrije wil gegijzeld. Vroeger of later overval je met liefde een bank. Of nou ja, dat misschien nog net niet, maar een loterij lotje kopen kan geen kwaad.

Binnenkort gaan er namelijk weer een paar raspaardjes onder de hamer bij RM Auctions, tijdens de Leggenda e Passione veiling. Een daarvan is deze witte 250 GT Cabriolet Series I met chassisnummer 0791 GT en koetswerk van Pininfarina. De chassis van de auto verliet bijna zestig jaar geleden de fabriek, in oktober van 1957, om vervolgens door Pininfarina afgebouwd te worden met de chique kleurstelling in wit over blauw leder.

Het is makkelijk om de auto te verwisselen met de 250 GT California Spyder, die in principe dezelfde basis deelde. Die auto is echter wat rouwer dat de Cabriolet Series I, die meer bedoeld was als luxe cruiser. De koets van de California werd ook geklopt door Scaglietti in plaats van door Pininfarina.

Van de 250 GT Cabriolet Series werden er 40 gebouwd. Één daarvan was bestemd voor F1-coureur Peter Collins, die helaas maar kort kon genieten van de auto. Hij kwam om tijdens de Grand Prix op de Nürburgring in 1958. Zijn teamgenoot en vriend Mike Hawthorn won dat jaar overigens de titel en stopte daarna met racen, maar kwam in januari van 1959 vervolgens om bij een ongeluk op de openbare weg.

0791 GT heeft tijdens het leven meerdere kleurstellingen gekend, zoals zilver met een rood interieur en blauw met een beige-interieur. Inmiddels is de originele kleurstelling echter in ere hersteld. In het recente verleden viel de auto ten prooi aan de klassieker-gekte en werd ‘ie reeds twee keer geveild. In 2014 mocht ‘ie weg voor 6.160.000 Dollar bij Gooding & Co. en in 2015 voor 5.720.000 Dollar bij RM Auctions. Maar zoals de dierenbescherming zou zeggen verdient dit peerd een permanente stal. Dus laat je hart spreken en haal die miljoenen uit je knip.