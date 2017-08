Vader verkoopt stiekem dure klassieker van zoon

Van je familie moet je het hebben.

Een tranentrekker/familiedrama uit ‘Murica. Vader John Dovichi moet zich volgens Bakersfield.com daar verantwoorden voor de rechter omdat hij de auto van zoon Jonathan Dovichi verkocht zou hebben, buiten het medeweten van die laatste om. De oudere Dovichi wordt nu onder andere autodiefstal en fraude ten laste gelegd. Dat laatste omdat hij de handtekening van zijn zoon vervalst zou hebben bij het verkopen van de auto. En het begon allemaal zo mooi.

Aanvankelijk kocht Pa John, een oude dragracert, de auto in kwestie namelijk een dikke tien jaar geleden. Het gaat om een klassieke Chevrolet Camaro (rijtest met de laatste gen). De bedoeling was om er een project van te maken samen met -jawel- zoonlief Jonathan. Afgaande op een verslag van 2006 op superchevy.com is die opzet ook geslaagd. In het artikel zijn de volgende soundbytes van John te lezen:

“Most importantly, it was something for us to do as father and son. It brought me and my son closer together.”

Jonathan is het daar op dat moment nog volmondig mee eens:

“It was a way for us to be together.”

Aww…Helaas moet er in de tussenliggende jaren iets veranderd zijn. In 2008 deed John de auto officieel over aan Jonathan, die op 11 januari 2009 een nieuwe ‘title’ (kentekenbewijs) voor de auto ontving op zijn eigen naam. Jonathan liet de auto wel gewoon staan bij zijn pa op het terrein. So far so good.

Maar in 2015 kwam de jongere Dovichi op bezoek bij zijn pa en was de ‘Maro in geen velden of wegen te bekennen. Op de vraag wat er met de auto gebeurd was zei de oudere Dovichi naar verluidt alleen het volgende:

“That’s a big boy’s game, I sold it.”

Jonathan heeft dat even laten bezinken, maar afgelopen augustus toch een officiële klacht ingediend bij het Department of Motor Vehicles (DMV). Dat heeft uiteindelijk geleid tot het feit dat Dovichi senior zich nu moet verantwoorden voor de rechter. Volgens hem had hij het recht de auto te verkopen omdat hij er ook zijn geld in gestoken heeft. De auto was verzekerd voor een waarde van 80.000 Dollar. John’s advocaat geeft aan dat zoonlief erop uit is de reputatie van zijn pa te schaden omdat er nog wat andere issues lopen tussen de twee. De wet lijkt echter, in ieder geval wat dit akkefietje betreft, aan de kant van Dovichi junior te staan.

Image-Credit: superchevy.com