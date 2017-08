Stoffel: we moeten vaker het vierde beste team zijn

We schrijven af en toe weleens wat over Max, maar hoe denkt onze zuiderbuur Stoffel eigenlijk over zijn eerste seizoenshelft?

Om verschillende redenen eist Max Verstappen vrijwel alle aandacht op van de Nederlandse racefan en misschien ook wel die van de Belgische racefanaat. ‘Wij’ eisen Max namelijk weliswaar op als een van de onzen, maar zoals bekend heeft MV33 ook wat Belgische roots. Daarnaast is Max als een meteoor de F1 ingeschoten en doet hij op piepjonge leeftijd al serieus mee om de knikkers.

Stoffel Vandoorne daarentegen kende een wat langere, je zou kunnen zeggen traditionelere, aanloop naar de F1. De Belg met de epische voornaam maakte voor het eerst écht naam in de autosport door de Eurocup Formula Renault 2.0 te winnen in 2012. Zijn voornaamste concurrent dat jaar heette overigens Daniil Kvyat.

SV2 was dat jaar echter ‘al’ net zo oud als Max nu is en het zou nog even duren voordat hij via de World Series by Renault, GP2 en Super Formula uiteindelijk in de F1 terecht zou komen. Helaas heeft de Belg de pech dat zijn team hem tot op heden niet in staat stelt om aansprekende resultaten neer te zetten. De meeste aandacht van de F1-kijker gaat toch min of meer automatisch uit naar de mannen die vooraan rijden.

Enfin, logisch of niet, enkelen van onze waarde Belgische lezers morren soms weleens een beetje over het gebrek aan aandacht voor Stoffel. En laten we eerlijk zijn: de Belgen hebben op het gebied van autosport recht van spreken. De zuiderburen leverden tot op heden liefst 24 F1-coureurs af (Nederland 15), waarvan er twee (Jacky Ickx en Thierry Boutsen) races wonnen. Ickx eindigde zelfs twee keer als tweede in het kampioenschap. Kortom: Belgen, deze is voor jullie!

Maar we moeten uiteraard wel objectief blijven en dat wil zeggen dat we er niet omheen kunnen dat Stoffel een moeilijk begin van het seizoen kende. Ja, natuurlijk, die motor achterin de MCL32 is een drama. Het team zal gezien de situatie waarin ze verkeren er ook vast voor kiezen om Alonso de meeste aandacht te geven. Maar dan nog was het verschil tussen Alonso en Vandoorne in het begin van het jaar veel te groot. Stoffel is overigens ook niet te beroerd om dit zelf toe te geven in gesprek met ESPN:

“Het begin van het seizoen was moeilijk, niet alleen voor mezelf maar voor het hele team. We hadden veel problemen waardoor we weinig kilometers maakten. Wat mezelf betreft vergde het dan ook wat meer tijd voordat ik begreep wat ik nodig had van de wagen om goed te presteren.”

Het goede nieuws is dat de geboren Kortrijkenaar in de laatste races wat beter begint te draaien. In de Grand Prix van Engeland versloeg hij Alonso voor het eerst in de kwalificatie, een prestatie die licht overschaduwd werd doordat de Spanjaard met dank aan de wisselende omstandigheden in Q1 de beste tijd reed. In Hongarije pakte de Belg vervolgens zijn eerste punt van het jaar, ondanks een klein schoonheidsfoutje in de pitstraat. Na het puntje dat hij als invaller voor Alonso scoorde in de Grand Prix van Bahrein vorig jaar staat de teller daarmee nu op twee. Stoffel put moed uit deze resultaten en wijt ze aan een combinatie van ervaring en een verbeterde samenwerking met zijn team:

“Met de ervaring die ik nu heb gaat het veel beter. De laatste races waren goed voor ons qua performance en ik benaderde ook de snelheid van Fernando. Dat is erg positief. Ieder raceweekend zet ik grote stappen vooruit en push ik samen met het team erg hard om de wagen beter bij mijn rijstijl te doen passen. Zo kan ik meer uit de wagen halen.”

De puntenscore smaakt naar meer. Vandoorne zou graag zien dat McLaren in de rest van het seizoen uitgroeit tot ‘the best of the rest’, oftewel het vierde sterkste team achter Mercedes, Ferrari en Red Bull. Een optimistisch doel gezien het feit dat zijn renstal vóór de race in Hongarije nog laatste stond in het kampioenschap. Stoffel merkt echter dat er vooruitgang geboekt wordt achter de schermen en hoopt dat die doorgezet kan worden:

“Het zou ons doel moeten zijn om op regelmatige basis het vierde beste team te zijn. Alles zit echter enorm dicht op elkaar bij het middenveld van de teams. We worden iedere race beter en vinden nieuwe zaken die ons comfortabeler en competitiever maken. Dat we zo goed gingen op Silverstone was misschien een verrassing. We zien ieder raceweekend dat kleine details het verschil maken. We moeten blijven pushen in de juiste richting en hopelijk kunnen we gedurende de rest van het seizoen verder vooruitgang boeken.”

We helpen het Stoffel hopen, maar de vrees van velen is dat het circuit van Hongarije vriendelijk was voor de auto en dat Honda’s power unit het op andere circuits weer lastig krijgt. Vlak na de zomerstop staan in eerste instantie de Grote Prijzen van België en Italië op de kalender, twee circuits waar een beetje (betrouwbare) power welkom is. Daar zal blijken of Honda daadwerkelijk vooruitgang geboekt heeft met de motor, of dat ze toch weer aan alle kanten voorbij worden geblazen door Toro Rosso’s, Williamsen en misschien zelfs Saubers.

Daar McLaren een paar talentjes in de wachtrij heeft staan, zou het voor Stoffel weleens het verschil kunnen betekenen tussen de carrière van Jacky Ickx, of die van Bertrand Gachot. Gratis tip aan Stoffel (voor de ekte F1-kenners): wat je ook doet, bewerk geen Britse taxi-chauffeur met pepperspray waardoor je vervangen wordt door een Duitser.