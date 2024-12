Er is weer een nieuwe elektrische cabrio!

Hij is niet officieel, maar je hebt wel weer een extra optie als je een elektrische cabrio wil.

Het aantal elektrische cabrio’s is nog steeds op één hand te tellen. Dat kan zelfs een vuurwerkslachtoffer, want de teller staat op dit moment op twee modellen: de MG Cyberster en de Maserati GranCabrio Folgore. De Fiat 500eC tellen we even niet mee, want dat is geen echte cabrio.

We krijgen nu beelden te zien van een nieuwe elektrische cabrio, maar dat is wel een onofficieel model. Dat had je misschien al af kunnen leiden uit de fotokwaliteit. Het Amerikaanse Drop Top Customs heeft al beslag kunnen leggen op een gloednieuwe Charger Daytona, en het eerste wat ze gedaan hebben is het dak eraf zagen.

De specialiteit van Drop Top Customs was altijd het dakloos maken van Dodge Challengers. In tegenstelling tot de Mustang en de Camaro is de Challenger namelijk nooit als cabrio geleverd. Via Drop Top kon je dan alsnog een Challenger Convertible bestellen.

De nieuwe Dodge Charger – de opvolger van de Challenger – is er wederom niet als cabrio, dus dat is goed nieuws voor Drop Top. Ze stoppen met het ombouwen van Challengers, maar kunnen hun business dus voorzetten met de nieuwe Charger.

Zoals je ziet zijn ze alvast begonnen aan hun eerste Droptop Daytona. Die is nog niet helemaal af, dus let nog even niet op de details. Maar in grote lijnen ziet zo’n Charger Convertible er gewoon hartstikke prima uit.

En, zoals we al vaker gezegd hebben: een elektrische cabrio is helemaal niet zo’n gek idee. Veel cabriorijders zijn meer van het cruisen dan van het scheuren, dus een elektrische aandrijflijn past daar heel goed bij.

De nieuwe Dodge Charger komt er overigens ook met zes-in-lijn en beide versies komen ook naar Europa. Maar je zult ‘m wel terug moeten sturen naar de VS als je een cabrio wil.

Foto’s: Drop Top Customs