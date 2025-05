Deze peperdure Marktplaats-occasion is bekend van tv

Waan je een ster met deze Marktplaats-occasion.

We schrijven niet zo vaak over oude Amerikaanse occasions, maar dat gaan we vandaag een keertje wel doen. Op Marktplaats zijn we een bijzondere Lincoln tegengekomen, die we jullie niet willen onthouden.

Het betreft een Lincoln Continental. Dat zegt nog niet zoveel, want van dit model zijn er vele generaties geweest over een tijdsbestek van 80 jaar. De eerste generatie kwam in 1940 en pas in 2020 viel het doek voor dit model. We kijken hier naar de vierde generatie, uit 1969.

Dit is niet zomaar een Continental, maar eentje die is aangepakt door Lehmann-Peterson. Hun specialiteit is het verlengen, oftewel stretchen, van auto’s, iets wat ze tot op de dag van vandaag doen. De groten der aarde, zoals JFK, Elvis Presley, paus Paulus IV en koning Elizabeth reden allemaal rond in auto’s van Lehmann-Peterson.

De Lehmann-Peterson Continental maakte ook fuore op het witte doek. Zo was er eentje te zien in de James Bond-film Thunderball. Dat is niet de auto die nu op Marktplaats staat, maar ook dít exemplaar is bekend van film en tv.

Volgens de advertentie is deze auto hoogstpersoonlijk besteld door de CEO van Universal Studios. De Lincoln heeft vervolgens acte de présence gegeven in meerdere films en tv-series, waaronder de legendarische detectiveserie Columbo. Ook was de auto te zien in de Bill Murray-film Where The Buffalo Roam.

Onder de motorkap schuilt een dikke 7,0 liter V8, die goed is voor 324 pk. Je koopt deze auto natuurlijk niet omdat ‘ie zo snel is, maar er ligt in ieder geval een fatsoenlijke motor in. Achterin heb je veel beenruimte, maar daar is alles wel zo’n beetje mee gezegd. Het oogt verder niet heel comfortabel voor hedendaagse begrippen. Zeldzaam is deze auto zeker wel: van deze Executive Limousine zijn er 89 gebouwd, waarvan er volgens de verkoper nog maar 25 á 30 rondrijden.

Deze Lincoln Continental Lehmann-Peterson Executive Limousine heeft inmiddels zijn weg gevonden naar Nederland. Al een tijdje geleden, want de auto staat sinds 2001 op kenteken. De auto wordt nu op Marktplaats aangeboden voor een bedrag van – hou je vast – €149.899. Het is een bijzondere auto, maar die vraagprijs lijkt ons toch wel erg optimistisch…