Nu in vol ornaat: de nieuwe Volvo XC70

Dat zie je goed: de XC70 is geen hoogpotige station meer.

We schreven het eerder deze maand al: de Volvo XC70 keert terug. Dit model kennen we uit het verleden als de opgehoogde V70, maar de nieuwe XC70 is wat anders. Dit is gewoon een SUV, die boven de XC60 gepositioneerd wordt. Op zich ook logisch, aangezien er geen V70 meer is. En een opgehoogde station heet bij Volvo tegenwoordig Cross Country.

Op de plaatjes die we begin deze maand lieten zien stond de auto nog half in de schaduw, maar nu kunnen we de nieuwe XC70 in vol ornaat laten zien. De auto is gelekt via het Chinese patentbureau, dat altijd al voor de onthulling foto’s van de nieuwe modellen publiceert. Klootzakken dat het zijn.

Het design is niet verrassend. We zien veel elementen terug van de EX90, zoals de neus zonder grille en de gleuf in de flanken. De achterkant lijkt weer veel op de XC60, maar dan met een zwarte balk die de achterlichten verbindt. Met een lengte van 4,82 meter zit de XC70 qua formaat tussen een XC60 en een XC90 in. Da’s logisch.

Je had het al af kunnen leiden uit de naam, maar de XC70 is géén volledig elektrische auto. Anders had ‘ie namelijk EX70 geheten. Het wordt een plug-in hybride, met een 1,5 liter blokje dat 163 pk levert. Verder zijn de technische details nog summier.

De nieuwe Volvo XC70 komt dus in China op de markt, maar daar blijft het in eerste instantie ook bij. Volvo heeft echter laten weten dat ze aan het kijken zijn naar andere markten. Die optie blijft dus nog open. Laat maar weten in de reacties: moet deze XC70 naar Europa komen of mag ‘ie lekker in China blijven?

