Renault 5 vs. Nissan Micra: zoek de verschillen

Hoe groot is het verschil tussen de nieuwe Micra en de Renault 5 nu echt? We nemen het design van beide auto’s onder de loep.

Nissan onthulde eerder deze week de nieuwe Micra, maar daarmee houden ze niemand voor de gek. Ook zonder context zie je meteen dat het een omgekatte Renault 5 is. We gaan de twee modellen vandaag naast elkaar zetten voor een ouderwets potje ‘zoek de verschillen’.

Recht van voren zijn de Renault-genen nog het beste weggewerkt. Met zijn bijzondere quasi-ronde koplampen heeft de Micra een eigen smoel gekregen. Ook de voorbumper is compleet anders. Gek genoeg doet het design van de voorbumper wel weer aan Renault denken.

Bij de zijkant wordt het interessant. Als je de Micra los ziet denk je dat de zijkant bijna identiek is, maar als je ze naast elkaar ziet zijn er toch aardig wat verschillen waar te nemen. Zo heeft de Micra ronde wielkasten, terwijl die van de Renault 5 meer vierkant zijn. Verder is het zwarte element aan de onderkant hoger bij de Micra en loopt er een uitgeholde streep over de zijkant. In designertermen heet dat een ‘ice cream scoop’ (blijkbaar).

Aan de achterkant zijn de achterlichten natuurlijk het meest in het oog springende verschil. Daar blijft het echter niet bij, als je goed kijkt zie je dat ook de achterruit en de achterbumper anders zijn. En de achterklep dus ook.

Dan werpen we nog even een blik op het interieur. Hier zijn heel veel overeenkomsten. Sterker nog: het interieur is gewoon hetzelfde, op de materialen na. De verticale strepen op het dashboard van de Renault zijn geïnspireerd op de R5, dus die heeft Nissan maar niet overgenomen.

Conclusie: het interieur is hetzelfde, het exterieur voelt hetzelfde aan, maar is dat niet. Er zijn eigenlijk heel weinig exterieurdelen uitwisselbaar. Eigenlijk alleen de voorruit, zijruiten en spiegels. Je zou denken: als de auto’s toch zoveel op elkaar lijken, maak dan ook gewoon zoveel mogelijk carrosseriedelen uitwisselbaar. Maar Nissan wilde toch alles net even anders doen.