S2000 maakt comeback, inclusief Type R

De comeback ban de S2000 behelst een Type R, die komt er dan ein-de-lijk. Nu van Honda zelf!

In 1999 kwam de Honda S2000 op de markt. De auto vierde destijds het vijftigjarige bestaan van het automerk. De auto was een hommage naar de S500, S600 en S800. Dat wat waren kleine roadster met nog kleinere doch hoogtoerige motoren. Daardoor konden ze alsnog veel vermogen leveren.

In combinatie met het lage gewicht waren het bijzonder snelle autootjes voor hun tijd. Met de S2000 was dat niet anders. Ter vergelijk: een even dure BMW Z3 2.8 had 800cc meer, maar 53 pk minder in de aanbieding.

De Honda S2000 had een bijzondere 2.0 liter motor (de F20C) die maar liefst 9.000 toeren kon draaien. Ongekend. In 2009 ging het model helaas uit productie. Er kwam geen opvolger.

Comeback S2000

Volgens het doorgaans uitstekend geïnformeerde Britse Car Magazine gaat de Honda S2000 een comeback maken. Honda wordt binnenkort 75 jaar oud en dat willen ze uiteraard graag vieren. De nieuwe S2000 zal komen te staan op het ‘e:n’-platform. Dat debuteert met de e:Ny1 (wie bedenkt die namen?) in voorwielaangedreven vorm, maar er komen ook varianten van het platform met vierwielaandrijving en…. jawel, achterwielaandrijving!

Het is de bedoeling dat er uiteindelijk 30 verschillende modellen op dit platform gebouwd gaan worden. Van die 30 zijn er 28 huis, tuin-, en keukenauto’s. Twee ervan zijn net even wat bijzonderder. De eerste is een elektrische supercar als opvolger van de Honda NSX. De eerste twee generaties waren geen doorslaand succes qua verkoopcijfers, maar wel als imagebooster. Dat heeft Honda ook wel nodig, daar het merk telkens uit de F1 stapt nét voordat ze succesvol zijn. De tweede bijzondere EV is dus de elektrische S2000.

S2000 Type R

Honda sluit een elektrische S2000 Type-R niet uit. Volgens Honda staat er nergens dat een Type-R niet elektrisch kan zijn. Het moet een rijdersauto pur sang zijn en Honda gelooft dat ze dat met een elektrische auto ook kunnen doen.

Wanneer de nieuwe elektrische Honda S2000 komt, is niet bekend. Echter, ze moeten snel zijn als de 25e verjaardag willen halen. In 2024 is Honda 75 jaar oud. De elektrische NSX komt aanzienlijk later.