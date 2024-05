Gelekt: BMW Skytop is heerlijke roadster

Het is weer bijna tijd voor Villa d’Este en BMW hield zijn kruit weer niet droog

Soms denk je dat de ‘lekjes’ van bepaalde modellen gepland zijn. Vandaag geloven we daar niet helemaal in. Want de spotlight heeft BMW vast liever even op de 20e BMW Art Car die gisteravond onthuld werd in het Centre Pompidou in Parijs. Je weet wel, het gebouw uit je taalboek Frans dat zo lelijk is dat alles er goed bij afsteekt.

Maar een paar dagen eerder dan de opening van Villa d’Este verschijnen dan toch veel foto’s van wat duidelijk een BMW Roadster is op internet. Waar BMW vorig jaar aan het Comomeer verscheen met de Z4 Concept Touring Coupé, een moderne clownschoen, doet het Beierse merk het nu iets rustiger aan. Een ‘gewone’ roadster zie je hier op de afbeeldingen.

Wat weten we over de gelekte BMW Skytop roadster?

Natuurlijk ontbreken nu de specificaties en de eventuele plannen die BMW er mee heeft. Maar de eerste indruk is goed. Best een goed geslaagd coherent geheel wordt er hier vanaf de zijlijn geroepen. Aan de voorzijde doet het denken aan de huidige 8 Serie coupé en cabrio. De achterzijde is meer verrassend voor zover dat we nu kunnen bepalen.

Hardop denkend over de levensvatbaarheid van een dergelijke BMW Skytop is het best lastig om er een plekje voor te zien in de BMW modellenlijn. Wellicht een vervanger van de huidige met Toyota samen ontwikkelde Z4? Of is hij net iets groter? De

Wat in ieder geval duidelijk is, het is een 2 zitter en geen 2+2 als de 8-serie…. Die velgen doen ons overigens meer aan Mercedes denken dan aan BMW, maar dat zien we wellicht verkeerd.

Er is ook een video gelekt die net iets te scherp is. Ok, misschien heeft BMW dit toch allemaal zelf gelekt

Hoe dan ook. Nog even zwijmelen over de Z4 Concept Coupe doe je hier. En zien wat er nog meer vorig jaar rondreed langs het meer kan in deze video. Dit weekend zullen we verslag doen hoe dit concept overkomt in het echt.

via: Cochespias / Wilcoblok / Youcar