Deze populaire zanger is van zijn Mercedes af

Je kent hem vast wel.

Bij ‘populaire zanger’ kan er van alles door je hoofd gaan. Billy Idol, James Hetfield, Andrea Bocelli, Snollebollekes? Je moet het in een andere hoek zoeken. Het is namelijk Adam Levine die van mening is dat zijn 300 SL Gullwing naar een ander baasje moet gaan. Je weet wel, de zanger van Maroon 5 die altijd in z’n ballen wordt geknepen tijdens het zingen.

De Benz komt uit 1955 en is door veilinghuis RM Sotheby’s van de hand gedaan tijdens de Fort Lauderdale veiling in Florida. Levine heeft de Mercedes zes jaar in zijn bezit gehad. Het uiterlijk is typisch voor de 300 SL, met z’n zilvergrijze kleur. In het interieur is donkerblauw leder te vinden.

Op de klok van de klassieker staan tussen de 82.845 en 82.847 gereden kilometers. Met de auto is in elk geval gereden, wat je niet meer heel vaak ziet in dit soort gevallen. Ondanks zijn leeftijd en ervaring ziet ‘ie er goed uit. De Mercedes welteverstaan. De auto komt dan ook met het Mercedes-Benz Classic Zertifikat.

De veilingmeesters hadden een opbrengst tussen de 1 miljoen en 1,4 miljoen dollar verwacht. Uiteindelijk leverde de klassieke Mercedes 1.155.000 dollar op. De veiling was afgelopen weekend.