En de best betaalde sporter van Nederland is...

Bovenstaande? Wellicht.

Het Nederlandse sportlandschap is deze week weer op zijn kop gezet door een aankondiging van het Amerikaanse honkbalteam Boston Red Sox. Tien jaar nadat het team Xander Bogaerts scoutte beloont het zijn wonderbaarlijke prestaties als korte stop met een bijzonder lucratief contract: de komende zeven jaar zal hij omgerekend 117 miljoen euro verdienen bij de club uit het kille noorden.

Door zijn contract bij Boston Red Sox te verlengen zal Bogaerts jaarlijks 16,7 miljoen euro opstrijken, waardoor hij volgens het team de best verdienende atleet wordt van Nederland. Met zijn nieuwe deal verdient de geboren Arubaan immers meer dan Kenley Jansen (Los Angeles Dodgers, 15 miljoen euro) en de voor de Los Angeles Angels uitkomende Andrelton Simmons, die 11,5 miljoen euro verdient.

Bogaerts staat met zijn nieuwe salaris zelfs boven professionele voetballers als Frenkie de Jong en Virgil van Dijk, die naar verluidt respectievelijk 16 en 10 miljoen euro per jaar verdienen. Athans, in het geval van de Jong geldt dit bedrag pas vanaf komende zomer, als hij uitkomt voor zijn nieuwe club FC Barcelona.

Stiekem is er echter nog een Nederlandse sporter die meer geld verdient dan de hierboven genoemde sterren. Je raadt het al: Max Verstappen staat eigenlijk bovenaan de lijst. De honkbalclub van Bogaerts heeft het salaris van de 21-jarige Red Bull-coureur hoogstwaarschijnlijk overzien, omdat teams in de Formule 1, net als in het voetbal, de bedragen niet openbaar hoeven te maken. Als we de geruchten mogen geloven, dan verdient Verstappen (afhankelijk van zijn prestaties) om en nabij de 20 miljoen euro per jaar. Volgens ingewijden hengelde Max in 2018 nog meer dan 21 miljoen euro binnen.