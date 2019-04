Tesla Model S in de fik in Oss, Noord-Brabant

Hold your horses.

En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Zijn het niet de lampen die verlichting geven, dan wel vlammen. In elk geval in het Brabantse Oss. De stad van Jan Marijnissen wordt al een tijdje geteisterd door één of meerdere pyromanen en ook afgelopen nacht was het vermoedelijk weer raak.

Een Tesla Model S die aan het laden was stond vannacht in vuur en vlam. Nu kan het toevallig zijn dat deze elektrische auto in de hens is gevlogen, maar er wordt sterk rekening gehouden met brandstichting. Volgens Omroep Brabant heeft de politie eerder gezegd dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken. Dit neemt niet weg dat de politie onderzoek doet naar de branden. Het is de zoveelste brand in een paar maanden tijd.

Naast de Tesla stond een Nissan Leaf geparkeerd. De Japanse hatchback raakte beschadigd door de fikkende Model S. Omstanders die de brand zagen bleven uit de buurt, de elektrische auto zorgde gedurende de brand voor kleine explosies en steekvlammen. Van de Tesla is weinig bruikbaars over. De volledige voorkant en een deel van het interieur is verwoest.

Fotocredit: Gabor Heeres/SQ Vision