Deze Porsche 911 GT3 voor weinig heeft een achterbank!

De looks van een Porsche 911 GT3 met de lasten en praktische inzetbaarheid van een Carrera, en dat alles verpakt in één best betaalbare occasion.

Het kan aan mij liggen, maar er is meer te zeggen over een Porsche 911 GT3 dan enkel ‘het is de beste 911 voor het circuit’. Helemaal zonder RS-praktijken is het ook gewoon een hele mooie auto, net even genoeg tandjes dikker dan een Carrera om echt speciaal te zijn. Laat ik het zo zeggen: als Porsche een Carrera uitbracht met de looks van de GT3, die onderhuids gewoon de 3.0 met turbo heeft, dan zou het helemaal prima zijn.

996 ‘GT3’

Dat geldt voor de nieuwste Porsche 911 (992), maar kan eigenlijk voor elke generatie waar een GT3 van was gelden. Voor de 996 hoeven we ons niks meer in te beelden: die is er namelijk gewoon. En hij staat te koop bij een vriend van Autoblog!

De 911 in kwestie begon zijn leven als een 911 Carrera 3.4. Eentje van bouwjaar 2000, waarmee waarschijnlijk ook direct opvalt dat je dan niet de facelift-koplampen kan hebben. Die had deze 911 dan ook niet, evenals de welbekende GT3-kleur Speed Yellow. Dit alles was vroeger gewoon een blauwe pre-facelift Carrera. Om even een beeld te schetsen van de transformatie van de 996 ‘GT3’: hieronder hoe de auto ooit was. Het gele is overigens een wrap, maar de kleur is overtuigend genoeg.

Kilometers

Eigenlijk wel een hele fijne combinatie: de looks van de Porsche 911 GT3 (enkel de originele GT3-velgen zouden het feestje afmaken, al misstaan deze period correct BBS’jes ook niet) met het praktisch gemak van een reguliere Carrera. Ook leuk: voor zover wij kunnen zien zijn opties die bij een GT3 vervielen, zoals een schuifdak en achterstoelen, nog gewoon aanwezig. Echt een auto om lekker mee te rijden, dus.

Dat is dan ook gebeurd: er staat ruim 335.000 kilometer op de klok van deze Porsche 911 Carrera ‘GT3’. Nou kun je als je zelf een drie-tonner voor de deur hebt staan daar niet echt kritisch over zijn, dus houd ik het bij ‘onderhoud loont’. En dat doet het ook! Min of meer.

Defect

De Porsche 911 Carrera GT3 staat namelijk al twee jaar stil vanwege een defect waar de eigenaar geen tijd voor heeft. Het gaat om de ketting in de linker cilinderkop die vervangen moet worden. Dit is twee jaar geleden opgemerkt en sindsdien is er geen meter meer mee gereden. Je moet dus je eigen handige Harry-skills inzetten, of die van een vriend/bedrijf lenen. Verder lijkt het onderhoud tot in de puntjes verzorgd te zijn.

Kopen

Best een ideale occasion dus, al ben je voor de vanafprijs nog niet in het bezit van een volledig werkende Porsche 911 Carrera GT3. Goed, de schreeuwende motor van een GT3 heb je dus niet, maar wat verwacht je ook voor 17.500 euro. Kopen kan op de advertentie op Marktplaats.