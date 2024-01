Musk: Chinese auto’s gaan rivalen slopen zonder invoerregels

Elon Musk vreest niet alleen dat goedkope Chinese EV’s zijn Tesla gaan slopen, maar de hele Westerse auto-industrie.

We kunnen nu wel een relaas houden over waarom Chinese auto’s zo slecht zijn, maar feit is dat je nou eenmaal niet graag veel geld uitgeeft. En laten we wel wezen: je kan allerlei argumenten verzinnen tegen een Chinese auto, maar dat ze duur zijn is er niet één van. Sommige mensen gooien graag al hun principes overboord voor een flinke korting.

Chinese auto’s gaan ‘onze’ auto’s slopen

Voor Elon Musk komt het ook dichterbij dan ooit. Zijn aandacht zal vooral gevestigd zijn op BYD, daar dat merk in het laatste kwartaal Tesla inhaalde qua verkochte auto’s. Tesla heeft nog hun best gedaan om de prijzen te laten dalen tot een niveau waar het bijna lachwekkend goedkoop werd voor een Tesla, en dan nog konden ze de Chinezen eigenlijk niet bijhouden. De realiteit is simpel: voor het type auto dat de meeste Chinese merken bieden, zijn ze echt spotgoedkoop en zouden ze de concurrentie slopen. Dat kan je als Europees of Amerikaans bedrijf niet evenaren. Volgens Musk valt of staat het met de importtarieven die geheven gaan worden voor Chinese auto’s. In Europa zien we al dat de meeste Chinese merken al redelijk onder Europese rivalen kunnen zitten. In de VS moet het Chinese balletje nog gaan rollen en Musk hoopt dus dat de prijzen in ieder geval competitief kunnen blijven.

Subsidie

Het Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken blijft erbij dat de prijzen eerlijk gehouden worden, maar vanuit de EU wordt al ingegrepen. Er wordt namelijk onderzocht of er een extra tarief bovenop Chinese auto’s gegooid kan worden, daar het erop lijkt dat Chinezen hun auto’s (te) heftig subsidiëren. In de VS pleit Donald Trump, momenteel een zeer potentiële presidentskandidaat, voor een extra 10 procent importheffing en het weghalen van China’s status als ‘beste handelspartner’. (via Reuters)