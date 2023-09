Dit is de goedkoopste manier om een 911 GT3 te rijden

Mocht je een Porsche 911 GT3 willen rijden, maar wel op de goedkoopste manier? Dan is dit iets voor jou!

Een van de favoriete smaakjes van de Porsche 911 moet toch wel de GT3 zijn. Zeker bij de huidige. 9000 toeren uit de atmosferische 6-cilinder boxer. 510 pk en een top van 320 kilometer per uur. Al gaat het daar niet om bij deze auto. Hiermee moet je langzaam over het kruispunt in Laren kruipen het circuit op!

Helaas is de GT3 niet meteen het goedkoopste smaakje van de Porsche 911. Integendeel. Voor een 992 GT3 betaal je minimaal 236.200 euro. En dat is een boel geld. Maar dat kan voor veel minder. Jazeker, je kunt een GT3 rijden voor ver onder te ton.

Alleen geen 992.

De goedkoopste manier om een 911 GT3 te rijden

Op Marktplaats hebben we namelijk deze Porsche 996 GT3 gevonden voor 79.945 euro. Veel geld, maar daarvoor heb je wel een origineel circuitmonster. Of eigenlijk, niet helemaal origineel meer.

Het eerste wat opvalt zijn de GT3 RS stickers op de flanken. Zonde, want het is geen RS. Verder zitten er 18 inch BBS’jes onder, die je er middels de centrale wielmoer weer snel af kunt halen en vervangen voor de originele.

Ook de vleugel is niet van een originele Porsche 911 GT3, maar lijkt op de van een GT2. Maar ook die is wel ergens te vinden. En als je dan toch bezig bent, die lelijke booskijkers eraf, stuurtje vervangen, stickers eraf en je hebt de goedkoopste Porsche 911 GT3 ineens een stuk meer waard gemaakt.

Oh ja, nog even voor de volledigheid, de GT3 heeft 60.571 kilometer op de teller staan, komt uit 1999 n levert 450 pk. De APK is gisteren afgegeven en geldt dus nog voor een jaar.

Wat zeg jij? Is dit iets voor @wouter, of moet hij gewoon naar een 997 Carrera 2 blijven zoeken en deze links laten liggen! Roep maar!