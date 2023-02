Nieuwe Porsche kleur is heel erg duur

Maar wel de helft goedkoper dan voorheen. Is deze nieuwe Porsche kleur iets voor jou?

Het is wel een vreemd fenomeen, het Paint to Sample-programma. Dat klinkt alsof ze elke kleur kunnen maken die je wenst. Dat kan, maar hoeft niet het geval te zijn. Voor 10 mille extra kun je kiezen uit zo’n 115 extra kleuren. Dat zijn dan bestaande kleuren van Porsche van andere modellen of van oudere generaties.

Dan kun je nog eens 10 mille erbij leggen en dan krijg je de kleur die je zelf wenst. We zijn benieuwd hoeveel verschil het voor Porsche maakt, qua koten. Naar het schijnt duurt het iets langer om een model te produceren, maar het kan toch niet zo zijn dat een oranje lak 10 mille meer kost dan standaard rood?

Nieuwe Porsche kleur: Essmanngrün

Enfin, voor Michael Essmann maakt het niet uit. Hij wilde namelijk per se een vrolijke en felle tint groen. Hij bestelt deze kleur al bij Porsche sinds 1992 bij het merk uit Zuffenhausen. Mocht je een tikkeltje jaloers zijn op Michael Essmann en ook die kleur op je Porsche willen, had je tot voor kort pech. Maar nu niet meer, want Porsche gaat de kleur aanbieden aan klanten.

Dit houdt in dat je via het PTS-programma de kleur Essmanngrün kan bestellen! Speciaal voor de liefhebbers, de kleurcode is 24C. Destijds bestelde Michael Essmann deze kleur namelijk voor zijn Porsche 911 RS (964). In 2010 bestelde hij de kleur vervolgens voor zijn Porsche 911 GT3 RS 4.0 (997) en onlangs deed hij in voor een Porsche 911 GT3 met Touring Package. Waarschijnlijk vonden ze bij Porsche dat driemaal scheepsrecht is.

PTS programma

Het PTS-programma is nog best een lastige. Ten eerste moet je de mazzel hebben dat je een productieslot hebt waarop het mogelijk is om een aparte kleur te bestellen. Dan heb je ook nog eens het validatieproces. De klant levert de kleur aan bij de Porsche-dealer. Die zendt het dan naar Porsche Exclusive Manufaktur die de tint analyseert en kijtn óf ze er een carrosseriekleur van kunnen maken. Dit proces alleen al kan tot 12 maanden duren, bovenop de wachttijd van een 911.

In totaal levert Porsche Paint to Sample zo’n 170 kleuren. Bij de 718 en 911 heb je verreweg het meeste keuze met 115 kleuren. Voor de Taycan zijn er 108 kleuren mogelijk. Er is minder keuze voor de Panamera (59), Macan (59) en Cayenne (52). De oplettende configurator-kenner zal gezien hebben dat bij die laatste er voornamelijk kleuren mogelijk zijn die we kennen van Audi en Bentley.

Meer lezen? Dit zijn de beste Porsche kleuren volgens liefhebbers!