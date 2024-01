Man rijdt 233 km/u met te weinig bloed in zijn alchohol

Het was weer zo’n nacht: een man rijdt 233 km/u met alcohol op. En ja, het rijbewijs wordt ingevorderd, maar het stemrecht blijft behouden.

Te hard rijden in Nederland is big business. Qua inkomsten voor het CJIB is het heerlijk, zeker sinds je niet harder dan 100 km/u mag rijden. Dat is wel slim gedaan. Zo’n beetje de beste weersomstandigheden om te rijden, uitstekend asfalt, nul bergen en nauwelijks bochten. En dan mag je maximaal 100 km/u. Dat is wel lekker cashen natuurlijk

Gelukkig mag je na 19:00 (en voor 06:00) op veel snelwegen de oorspronkelijke snelheid van 120 km/u of zelfs 130 km/u rijden. Kijk, dat schiet tenminste al een beetje op. Maar voor de alcoholmobilist van afgelopen nacht, was dat niet voldoende. De verkeerspolitie van Den Haag stond namelijk te laseren vanacht om 03:00 uur, ter hoogte van Delft.

Man rijdt 233 km/u

Nu is dat een vrij overzichtelijke en brede snelweg, dus dat daar iets harder gereden dan toegestaan wordt, is niet heel erg vreemd. Op dat specifieke gedeelte was slechts 100 km/u toegestaan, maar de auto in kwestie reed daar een tikkeltje harder: 233 km/u! Na correctie bleef daar nog 226 km/u van af over.

De politie zette daarop de achtervolging in met het voertuig, maar zelfs met hun snelle Audi A6 (of hadden ze toevallig die skeere 2.0 diesel?) konden ze niet inlopen. Ter hoogte van Rijswijk kwam de politie enkele onderdelen tegen, behorend tot een auto. Sterker nog, behorend tot de auto die ze aan het achtervolgen waren.

Wat bleek: de persoon in kwestie verloor de macht over het stuur en crashte. Ook was zijn band lek. Of die lekke band nu de aanleiding was voor de crash, of juist het gevolg ervan: dat is niet bekend.

Alcohol

De bestuurder kwam er zonder kleerscheuren vanaf, maar hij moest wel eventjes blazen. Wat bleek: hij had te weinig bloed in zijn alcohol. Hij blies de zogenaamde ‘A-indicatie’ (van alcohol), waarna hij werd aangehouden voor het rijden onder invloed. Bij het bureau werd hij uitgebreid getest en toen kwam er 320Ugl uit.

Ter referentie, het gehalte mag niet hoger zijn dan 220Ugl. Je zou kunnen denken, dat is maar 1-2 glaasjes te veel boven het toegestane promillage, maar vergeet niet dat alcohol langzaam afbreekt. Dus tussen de dollemansrit, de crash en het vervoeren naar het bureau zit tijd in waar het promillage zakt. En zelfs dan is het nog te hoog.

Vanwege dat te hoge promillage is het voertuig in beslag genomen. Ook krijgt de bestuurder in kwestie twee proces-verbalen aan de broek. De eerste is voor de snelheidsovertreding (126 km/u te hard) en de tweede voor het rijden onder invloed. .

Moraal van het verhaal: de politie staat dus ook om 03:00 ’s nachts te laseren, dus kijk goed uit. En ga sowieso nooit drinken voor het rijden. Sowieso, het is Dry January…

Fotocredits: Verkeerspolitie Den Haag