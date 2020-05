Deze Porsche 911 is gestolen in Limburg

View this post on Instagram

Diefstal oldtimer Porsche Zojuist komt er een melding binnen van een diefstal een rode Porsche 911 Targa. Melder heeft een uur geleden zijn auto geparkeerd aan de Emmaberg in Valkenburg en constateerde bij terugkomst dat zijn auto was verdwenen. De foto is van de gestolen auto. Heb jij iets gezien, of zie je de auto ergens rijden of geparkeerd staan? Laat het ons weten via 112. Delen wordt gewaardeerd. MvE