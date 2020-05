Video: Zo heeft Red Bull de roadtrip in Nederland opgenomen

Red Bull Racing geeft een kijkje achter de schermen bij de opnamen van The Dutch Roadtrip in Nederland.

Voor één dag had Red Bull Racing Nederland als speeltuin. Met twee Formule 1-auto’s werden diverse bekende locaties van ons land aangedaan voor The Dutch Roadtrip. Het F1-team heeft in het verleden een vergelijkbaar trucje gedaan in de Verenigde Staten. Dat in de U S of A alles kan wisten we wel, maar hier in ons kleine kikkerlandje?

Het resultaat hebben we al kunnen zien. Dat ziet er ontzettend gelikt uit. Een mooi visitekaartje voor Nederland. Alleen jammer dat het toerisme op z’n gat ligt en dat er vermoedelijk geen F1-race in Zandvoort zal plaatsvinden dit jaar.

De video op YouTube is trending en heeft inmiddels meer dan 850.000 weergaven. Niet verkeerd voor een filmpje die pas vijf dagen online staat. Maar hoe ging zo’n operatie er eigenlijk aan toe? Red Bull Racing heeft een antwoord op deze vraag gegeven.

Vandaag is op het YouTube-kanaal van het raceteam een Behind The Scenes video gedeeld. Het is een uitgebreide video van maar liefst 17 minuten. De complete operatie van The Dutch Roadtrip komt aan bod en geeft een mooie kijk achter de schermen. Spoiler alert: er komt verschrikkelijk veel bij kijken. Kijken dus!