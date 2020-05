Rijlessen beginnen weer op 11 mei, mondkapje verplicht in OV

Hoezee, er mogen weer rijlessen gegeven worden: 11 mei mogen de instructeurs weer aan de slag. Ook mag er weer met het OV gereisd worden, maar wel met bescherming.

De leider des lands sprak en het volk luisterde. Zoals vaker recent gebeurde hebben Mark Rutte, Hugo de Jonge en de fascinerende doventolk een tussenstand gegeven over de coronacrisis. Verschillende bedrijven mogen weer rustig op gang komen, met de juiste maatregelen uiteraard.

Rijlessen vanaf 11 mei, zonder mondkapje

Vandaag nieuwe versoepelingen en onder andere rijschoolhouders mogen weer opgelucht ademhalen. De rijlessen mogen weer beginnen vanaf 11 mei. Rijscholen vallen onder contactberoepen als kappers en schoonheidsspecialisten. Voor deze beroepen zijn – onder controle – de stoplichten weer op groen gezet vanaf dus die 11 mei.

Onder controle

En dat is goed nieuws voor iedereen die abrupt moest stoppen met rijlessen. Zo kun je toch weer op je roze pasje afstevenen en met een auto rondcrossen. Van te voren moet een afspraak gemaakt worden om te kijken naar klachten. Niet zoals vanouds, maar gelukkig kan het.

Maar wat zeggen de rijscholen?

Wij pakten zojuist maar even de telefoon om met eigenaar Ernest Alvares van Verkeersschool Veronica uit Utrecht te bellen. Hij was natuurlijk blij dat ze weer kunnen starten. Sterker nog: “Op 11 mei gaan we weer ‘lessen’ en op 22 mei rijdt onze eerste kandidaat al af bij het CBR“. Alvares is stellig: “Het belangrijkste zal zijn dat de controle voor een les goed wordt gedaan. Wij gaan heel actief vragen naar klachten bij cursisten, sterker nog, wij gaan kandidaten vragen of zij zelf thuis hun temperatuur op willen nemen.” Hij vervolgt : “morgenochtend hebben al onze instructeurs een nieuwe werkinstructie en ja we gaan ook vragen of de instructeurs zelf hun eigen temperatuur blijven monitoren gedurende de lesdag.” Mondkapjes zijn dus niet nodig volgens Rutte. Alvares geeft wel aan dat kandidaten wanneer zij dat willen, wel met een mondkapje mogen lessen. Maar vooral de controle vooraf moet iedereen gezond houden.

Verder nog iets opmerkelijks vanuit de praktijk? Alvares verwacht de komende tijd een toestroom op het A (motor) rijbewijs als alternatief voor het Openbaar Vervoer.

Openbaar vervoer

11 mei is zeer binnenkort, maar 1 juni komt ook steeds dichterbij. En dat is de datum waarop in het OV mondkapjes gedragen gaan worden. Zo kan het openbaar vervoer terugkeren naar normale dienstregeling. Het gaat om een ‘niet medisch mondkapje’, dus alles wat je nog op zolder hebt liggen wat als mondbedekking fungeert, mag. ‘Normale dienstregeling’ klinkt als terug naar het bekende, maar ook moet de bezetting van de voertuigen in het OV niet meer zijn dan 40 procent.