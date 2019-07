Deze Porsche Macan werd mogelijk in de fik gestoken

Iemand kon met zijn tengels niet van deze Macan afblijven.

Als het gaat om automotive nachtmerries zijn er diverse scenarios mogelijk. Bijvoorbeeld dat je geliefde bolide wordt gestolen, maar minstens zo hartverscheurend is als je auto in de hens is gestoken. Er is officieel nog niets bekend over de toedracht in dit geval. Het heeft er echter alle schijn van dat één of meerdere personen een Porsche Macan in Zwaag (Noord-Holland) opzettelijk in brand hebben gezet.

De Macan ging in de nacht van maandag op dinsdag in de fik. De hulpdiensten werden omstreeks 02:15 door getuigen gealarmeerd. Men zou een knal hebben gehoord alvorens de SUV in vlammen te zien. De Porsche stond geparkeerd op een parkeerplaats nabij een woonwijk. Niet geheel toevallig was het eerder op de nacht ook al raak in Bovenkarspel, een plaats nog geen 20 minuten rijden van Zwaag. Hier werd om 0:45 alarm geslagen wegens een autobrand. Een vergelijkbaar tafereel speelde hier zich af. Eerst een knal en toen een brandende auto.

De Porsche Macan werd nog geblust door de brandweer, maar is verloren. De politie zegt in beide gevallen een onderzoek te starten naar de oorzaen. Mensen die iets gezien of gehoord hebben en kunnen helpen aan het onderzoek dienen contact op te nemen met de politie (0900-8844).