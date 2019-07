Hyundai gaat de strijd aan met Mazda

Mazda's Skyactiv-X is niet de enige oplossing voor de problemen met de brandstofmotor.

De laatsten zullen de besten zijn. Die uitspraak is de Koreanen op het lijf geschreven. Waar je eerst niet graag gevonden wilde worden in een Kia of Hyundai, bieden beide merken prima deals voor degelijke middenklasse auto’s. En ook het ietwat stoffige imago lijkt verleden tijd, want hoe cool is een vierdeurs coupé met achterwielaandrijving en een V6 (de Stinger) of een rasechte hot hatch (de i30 N)? Uiteraard, er zitten ook nog wel wat nadelen aan de Koreaanse auto’s, maar het punt is dat ze bezig zijn met de wereld een lesje leren. Ook op het front van techniek geldt dat. Wie voor weinig een compacte elektrische SUV met een zeer respectabele WLTP-actieradius wil rijden, kan bijna niet om de e-Niro (of e-Soul) en Kona Electric heen. Sterker nog: Hyundai levert als één van de weinige merken een waterstofauto, de NEXO. Nog wel een beetje een nichemarkt, maar reken maar dat wanneer waterstof een ding wordt, Hyundai vooraan staat.

Tegelijkertijd is dat nog toekomstmuziek. Er zitten nog wat haken en ogen aan de nieuwe vormen van autorijden, ook elektrisch. Tot die tijd moeten autofabrikanten het maximale uit de brandstofmotor zien te halen, terwijl de wereldwijde politiek de benzinemotor zo snel mogelijk wil zien verdwijnen. Daar moet een balans in gevonden zien te worden: maak brandstofmotoren zo schoon mogelijk, terwijl elektrisch rijden goedkoper en betaalbaarder wordt. Onderschat de ontwikkelingen op het gebied van die schone benzinemotoren niet. Mazda heeft bijvoorbeeld sinds kort de Skyactiv-X motor. Hyundai lijkt geïnspireerd door deze techniek en presenteert hun eigen visie op ‘de binnenkort uitgeputte benzinemotor’.

De nieuwe Smartstream-motor (een 1.6 liter viercilinder die G1.6 T-GDI gaat heten) wordt uitgerust met CVVD: Continuously Variable Valve Duration. We kennen de CVT-automaat, nu wordt ook de motor ‘variabel getimed’. Heel simpel gezegd moet je kiezen tussen prestaties of verbruik, en daar de kleptiming af fabriek op afstellen. Met de CVVD kan de motor zelf aanvoelen wanneer één van de twee nodig is. Volgens Hyundai zorgt dit voor een verbetering in de prestaties met zo’n vier procent, een verlaging in het brandstofverbruik met zo’n 5 procent, terwijl de prestaties juist met twaalf procent verbeteren. Sneller, schoner, beter. Klinkt top! Filmpje:

Het blok is een V4 met turbo. Hij mobiliseert zo’n 180 pk en 265 Nm, voor de beeldvorming: dat is 3 pk meer dan de 1.6 T-GDI zonder Smartstream die je nu in de Tucson kunt krijgen. De nieuwe technologie, in combinatie met een LP EGR-circulatiesysteem kan uitlaatgassen ‘recyclen’. Deze worden teruggestuurd naar de ontstekingskamer en kunnen opnieuw ‘verbrand’ worden. Dat vermindert de uitstoot van iedereens minst favoriete fijnstof (naar verluidt): NOx. Bovendien kunnen de gassen ook naar de turbo gestuurd worden, zodat die kan spoelen met ‘gebruikte lucht’. Daardoor wordt de turbo ook weer efficiënter. Compromisloos, zo klinkt het.

De techniek is klaar voor massaproductie en binnenkort debuteert de Smartstream-motor in de Sonata Turbo G1.6. Daar zit voor ons Europeanen het slechte nieuws: de Sonata, en dus die motor, krijgen wij vooralsnog niet. Wel staat de motor op de planning voor Europa, wij verwachten hem sowieso in de Tucson en Santa Fe, heel misschien ook nog in de Kona (die kun je ook bestellen met de 1.6 T-GDI, waar de G1.6 aan verwant zal worden). Hadden we nou maar niet zoveel interesse in SUV’s, dan hadden we de Sonata hier ook gehad. Jammer!