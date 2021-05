Elektrische Macan prototypes rijden rond, ICE bevestigd - Autoblog.nl

Het lag al in de lijn der verwachting. Nu zijn er daadwerkelijk elektrische Macan prototypes aan het rond karren. Maar er komt ook een benzine-versie.

De elektrische Porsche Macan is onderweg. We schrijven er op Autoblog er al een tijdje over. De auto begint nu aan het einde van zijn productiecyclus te geraken. Een autofabrikant moet dan al enkele jaren ervoor een beslissing hebben genomen.

Komt er een elektrische opvolger? Of gaan ze nog één keer vertrouwen op de verbrandingsmotor of investeren ze veel in een PHEV die nu eigenlijk al een beetje achterhaald is?

Elektrische Macan prototype

Vergeet niet dat zo’n model een jaartje of 7-8 mee moet gaan. Een auto die in 2023 geíntroduceerd wordt, moet in 2030 nog enigszins actueel zijn. En de keuze daarvoor moet eigenlijk al in 2017-2018 gemaakt zijn. Het ontwerpen en de ontwikkeling vergt namelijk ook een paar jaar. Kortom, het zijn uitdagende tijden voor autofabrikanten.

Met de nieuwe Porsche Macan is dat niet anders. Bij de crossover van Porsche begonnen de Duitsers al vier jaar geleden. De nieuwe generatie gaat 100% elektrisch worden. Dus niet ‘geëlektrificeerd’ om er dan achter te komen dat er een kleine 48V-generator aan V6 wordt gekoppeld. De elektrische Macan prototype maakt nu zijn testkilometers. Daar zullen ze bij Porsche wel een zoet mee zijn, want er moeten uiteindelijk 1.000.000 testkilometers worden afgelegd met de elektrische Macan prototypes.

Taycan

Het wordt een echte EV, net als de Taycan. Sterker nog: ook de Macan gaat gebruik maken van de 800 Volt-architectuur van die sportsedan. En nu we het over ‘sport’ hebben, de Macan moet verreweg de meest sportieve auto in zijn segment worden. Dat is nu ook al het geval, overigens.

De Porsche Macan zal komen te staan op het PPE-platform. Er gaan geruchten dat de huidige Macan nog een flinke facelift zal krijgen. Deze wordt dan nog een tijdje náást de EV-versie geleverd. Welnu, dat gaat ook gebeuren volgens Porsche. In 2021 staat een nieuwe opvolger voor de huidige Macan klaar. Het is niet bekend of het dan gaat om een nieuw model of een flinke facelift. Wel dat beide modellen zij-aan-zij in de showroom zullen staan.

Via: Porsche AG.