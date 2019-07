Vernieuwde Audi A4 stuk goedkoper dan BMW 3 Serie

En hoe zit het in vergelijking met de Mercedes C-klasse?

Audi heeft de A4 onlangs in het nieuw gestoken. Nu komt de Duitse autofabrikant met de prijzen overstag. Alle vernieuwingen met betrekking tot deze facelift A4 kun je HIER lezen. In dit artikel gaan we het over de prijzen hebben.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen. De A4 scoor je vanaf 42.930 euro. Daarvoor krijg je de 35 TFSI als Limousine (sedan). Deze A4 heeft een 150 pk sterke viercilinder. Mag het wat meer dan is er de 40 TFSI met 190 pk. Deze kost 46.420 euro. Daarboven komt de 45 TFSI met Quattro vierwielaandrijving en 245 pk voor 57.940 euro. De duurste A4 is de 45 TDI Quattro met 231 pk voor 65.130 euro. Daarmee is de goedkoopste A4 een stuk goedkoper in vergelijking met de BMW 3 Serie, maar duurder dan de goedkoopste Mercedes C-klasse. Zo is de 3 Serie er vanaf 46.398 euro. Je hebt dan een 318d met 150 pk. De C-klasse kost als C 160 (129 pk) 40.288 euro.

De nieuwe A4 komt naast de reguliere varianten met een aantal special editions op de markt. Het gaat hier om de A4 Launch Edition Business met een Pro Line pakket en extra’s als 17 inch lichtmetalen velgen, diefstalalarm, MMI navigatie plus, Audi virtual cockpit, full-LED koplampen en meer. Het andere model is de A4 Launch edition Sport met onder andere een S-line exterieur, 18-inch lichtmetalen velgen en full-LED koplampen. Als laatste is er de A4 Edition One. Deze heeft de Launch Edition Sport als basis, met daarbovenop nog een aantal extra’s zoals 19-inch lichtmetalen velgen, bekleding in een combinatie van Alcantara en leder en rode remklauwen.

Audi brengt de vernieuwde A4 in september op de markt.