Twee generaties Macan tegelijk voor 2 jaar

Voor een periode van twee jaar worden er twee generaties Macan verkocht.

Als het echt niet anders kan, dan een Macan. Het is een van de weinige echte premium crossovers die zowel zijn badge waarmaakt als SUV-enthousiasteling tevreden kan houden. Dat is op zich al heel erg knap. Voor hen die zeggen ‘het is een Audi Q5 met Porsche’-logo, eh, nee. Het basis-platform is min of meer gelijk, maar de Porsche heeft andere besturing, motoren (helemaal het geval bij introductie), transmissies en een compleet ander vierwielaandrijvingssysteem. Oh ja, en het interieur én exterieur zijn flink afwijkend.

Het is in korte tijd een zeer belangrijke auto voor Porsche geworden. Onlangs is de Macan voor de tweede keer voorzien van een facelift. De reden is simpel, een compleet elektrische Macan is onderweg. In Nederland zijn we er al klaar voor, maar er zijn genoeg plaatsen op de wereld waar het (nog) niet interessant is om elektrisch te gaan rijden.

Twee generaties Macan

Daarom gaan we een periode tegemoet waar er niet één, maar twee nieuwe Macans zij aan zij in de showrooms staan. Dit lag al langer in de lijn der verwachting, maar is nu bevestigd door Sebastian Staiger. Ook de einddatum is nu min of meer bekend. Staiger is de product-baas van de Porsche Macan, dus hij kan het weten.

De elektrische Macan moet in 2022 verschijnen. Deze auto zal staan op het Premium Platform Electric-architectuur, ofwel de PPE-bodemsectie. De Macan zal ook in dit geval veel techniek met een Audi gaan delen, in dit geval de Q6 E-tron. Uiteraard zal er ook een Macan Turbo zijn, die niet een fysieke turbo heeft, maar wel het topmodel is.

Twee facelifts

Dan de huidige Macan. Ondanks dat dat model al wat ouder is, komt deze behoorlijk fris over. De styling-kenmerken zijn overduidelijk Porsche anno 2021. Er zullen in de tussen nog een paar types bijkomen, maar in 2024 is het dan toch echt afgelopen met de vier- en zescilinder modellen. De Macan ‘95B’ kwam in 2014 op de markt. In 2018 werd deze voor het eerst gefacelift. In 2021 was het tijd voor een tweede facelift.

Je zou aannemen dat de Macan de populairste Porsche in Nederland is, maar niet is minder waar. Het prijsverschil met de Cayenne is erg klein, waardoor er dit jaar meer dan 500 Cayenne’s aan de man gebracht zijn, tegen iets minder dan 70 Macans. Die elektrische variant kan dus niet snel genoeg komen.

Via: Autocar.