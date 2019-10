Deze power stationwagon is begrensd. Op 350 km/u.

Lekker Porsches degraderen met deze Dampfhammer.

Je hebt dikke stationwagons en dikke stationwagons. De Mercedes-AMG E63 S 4Matic Estate (S213) is er zo eentje. In standaardconfiguratie is deze auto eigenlijk al veel te snel. De topsnelheid is zoals zo vaak begrensd op 250 km/u. Maar hoe de E63 naar 100 km/u knalt (3,6 seconden…) is bizar. Een Tesla is sneller, maar op hogere snelheid moet de Amerikaanse elektropionier de E63 voor laten gaan.

Dat gaat nog meer het geval worden met dit exemplaar. Het is een creatie van Posaidon, een relatief jonge Duitse tuner die het heeft begrepen. De meeste wijzigingen die ze aanbrengen zijn namelijk mechanisch. Geen extreme bodykits, heftige spoilers of malle velgen. Nee, gewoon een zwikje extra paarden en voldoende aanpassingen om het in toom te kunnen houden.

Sterker nog, in het persbericht laat Posaidon weten hoe gaaf ze het standaard uiterlijk van de E63S vinden. Onder de motorkap zag Posaidon voldoende ruimte voor pk’s en koppel. De M177 achtcilinder met hot-V is voorzien van nieuwe turbo’s, intercoolers en een sportluchtfilter. Het uitlaattraject werd een stuk vrijer gemaakt met een downpipe en sport-katalysatoren. Om alle nieuwe hardware lekker met elkaar optimaal samen te laten werken, heeft Posaidon de software van zowel de motor als de transmissie aangepakt. Voor een betere wegligging is de module om de auto iets te verlagen.

Het resultaat is indrukwekkend: 830 pk (+218) en 1.100 Nm (+250) in totaal. Daarmee is het een van de snelste auto’s die je je maar kunt wensen op een open en onbegrensd stuk Autobahn. De 0-100 km/u sprint duurt precies 3 seconden. Op aanvraag verlegt Posaidon de begrenzer voor je. Een topsnelheid van 350 km/iu behoort dan tot de mogelijkheden. Heel goedkoop zijn dit soort ingrepen natuurlijk niet, maar 24.000 euro inclusief btw, montage én Tüv-goedkeuring valt mee, als je kijkt naar de hardware. Mocht je 830 pk en 1.100 Nm nog altijd iets te weinig vinden, is er goed nieuws, want Posaidon werkt aan een variant met 880 pk en 1.200 Nm.