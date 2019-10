Cupra Ibiza definitief dood en toch ook niet

Zie het als een doekje voor het bloeden.

Iets met tafellaken en servet. In de jaren ’90 had Volkswagen duidelijke plannen met Seat. Het Spaanse merk moest een soort Volkswagen met sjeu worden. Maar voordat het zover was, moest er geld in het laatje komen. Vandaar dat de eerste generatie Toledo niet al te inspirerend was voor de sportiever ingestelde automobilist, ondanks het feit dat er een heuse GTI leverbaar was.

Ook de Ibiza en Cordoba waren niet echt de titel ‘Spaanse Alfa’ waardig. Op basis van een Fiat Tipo een hemels product als de GTV V6 creëren, dat is bijna tovenarij. Een Seat-label plakken op een VW Sharan is een beetje lui en tegenstrijdig. Gelukkig worden deze geluiden telkens sterker en gaat het roer een beetje om in Spanje. Voor een lange tijd ging het niet super met Seat, maar zeker niet slecht genoeg om het merk de nek om te draaien. In plaats van het merk oppoetsen heeft Seat zelf een eigen merk gekregen: Cupra. Een naam die voorheen voorbehouden was aan snelle Seats.

Nu de elektrische auto telkens een reëelere optie wordt voor veel mensen (het schijnt een dingetje te zijn), springt Seat hier ook op in. Er gaat namelijk een model komen ónder de Volkswagen ID.3. De ID.3 is een C-segment auto, dus denk aan een B-segment auto. Het leuke voor Seat is: zij mogen hem gaan ontwikkelen, zo meldt AutoCar.

Dus waar de Seat EL Born (afbeelding boven) een Seat versie van de Volkswagen ID.3is, zal dat bij het kleinere model precies andersom zijn. De auto zal komen te staan op een variant van het MEB-platform. In tegenstelling tot het MQB-platofrm is er veel meer ruimte voor eigen design. Ze kunnen er nu dus echt een andere auto van maken.

Maar het wordt nog beter. Er zit ook een Cupra versie in de pijplijn. Dat is ook een beetje doekje voor het bloeden, want de Cupra Ibiza komt er definitief niet. De snelle Ibiza werd vorig jaar als concept aan het publiek getoond, maar Seat kan de business case niet rondmaken. Dus er komt geen Cupra Ibiza, maar wel een Cupra in het B-segment.

Meer lezen? Check hier onze Autoblog-special over de Seat Ibiza Cupra R!