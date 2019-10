Alles over laadpassen voor je elektrische auto

Met deze passen op zak zul je nooit een probleem hebben als je wil laden.

Niet alleen het aanbod van elektrische auto’s groeit in Nederland. Ook de laadmogelijkheden worden steeds beter. Dat is maar goed ook. Het laatste dat je wil is een file bij het laadstation om je bolide weer van juice te voorzien.

Die laadstations komen middels tal van partijen tot stand. Het nadeel is dat die palen werken met verschillende pasjes. Door de laadpassen van de partijen uit dit lijstje te bezitten kom je al een heel eind op weg. Gaan we!

Tip: Neem altijd meerdere laadpassen mee!

NewMotion

NewMotion is onderdeel van de Shell Group. De laadpas van dit merk kan kosteloos aangevraagd worden. Met deze pas heb je toegang tot meer dan 125.000 openbare laadpalen, verspreid over heel Europa. Daarmee heeft NewMotion toegang tot het grootste laadnetwerk van Europa. De transactiekosten voor de gratis kaart bedragen nationaal en internationaal 0,35 cent incl. btw per sessie. Na 20 transacties per maand worden geen transactiekosten meer berekend. Bij NewMotion kun je kiezen voor een traditionele kaart of een sleutelhanger. Dit laatste is aantrekkelijk voor wie niet zit te wachten op een reeks pasjes in zijn of haar portefeuille.

Bovendien zit er ook nog verschil in het aanvragen van de pas voor zakelijk of particulier gebruik. Voor de zakelijke rijder kun je een apart formulier invullen om de laadpas te registeren op het bedrijf (in verband met de verrekening van de stroomkosten).

Vandebron

Met een pas van Vandebron heb je toegang tot alle openbare laadpalen in Nederland en een groot deel van Europa. Je betaalt maandelijks 3,50 euro abonnementskosten, en geen extra kosten per laadsessie. Wanneer je thuis ook energie Vandebron afneemt, betaal je geen 3,50 maar 1,50 per maand. Je kunt met deze pas bij Fastned terecht en er is keuze voor een sleutelhanger of een pas. Daarnaast werkt Vandebron met een app. Via deze app heb je toegang tot een online overzicht van laadsessies en facturen. Daarnaast is de laadpas maandelijks opzegbaar.

Plugsurfing

Geen abonnementskosten, maar een eenmalige betaling voor een laadpas van Plugsurfing. Voor 10 euro kun je er eentje aanvragen. Het is mogelijk om te laden bij meer dan 110.000 openbare oplaadpunten in Nederland. Na Newmotion heeft Plugsurfing de beste dekking van alle laadpassen. Je kunt er ook mee snelladen bij Fastned en Ionity, inclusief Europese dekking. Er is keuze uit een sleutelhanger, een pas en Plugsurfing heeft een eigen app.

ANWB

De ANWB Laadpas is in samenwerking met EVBox bedacht. De pas geeft toegang tot 30.000 laadpunten door heel Europa. De ANWB Laadpas is gratis zonder abonnement.Let wel: voor de gratis pas betaal je 0,28 cent ex. BTW per transactie. Heb je liever een abonnement dan betaal je 5,20 (excl. BTW). Het voordeel daarvan is dat er geen transactiekosten gerekend worden voor het laden. Hou er wel rekening mee dat een paal alsnog een start- en stoptarief kan rekenen. Het abonnement is maandelijks opzegbaar. Raak zeker niet in de war door de naamzegging ANWB. Met de laadpas heb je niet automatisch recht op pechhulp mocht je met een lege accu langs de weg staan. Wel kun je bij de ANWB Laadcentrale terecht voor calamiteiten. Dit nummer is 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar.

Travelcard

Laat je niet foppen door de naamgeving. Travelcard is een organisatie bekend van de brandstofkaarten die ze bieden. Laden via Travelcard gaat echter niet via een kaart, maar via een sleutelhanger. Deze sleutelhanger kan als uitbreiding op een bestaand abonnement worden toegevoegd. Handig als je werkgever al met deze partij werkt. Deze organisatie mikt dan ook op bedrijven die een wagenpark hebben met zowel elektrische auto’s als auto’s met een verbrandingsmotor. Met een laadkey van Travelcard kun je tevens in binnen- en buitenland terecht om je elektrische auto op te laden. Je kunt ermee terecht bij 100.000 laadpalen in Europa. De sleutelhanger kan daarnaast gebruikt worden voor de carwash, parkeren of openbaar vervoer.

Multitankcard

Bij MTc draait alles om mobiliteit. Daarmee gaat deze partij verder dan jij en je (elektrische) auto. Partners van MTc zijn onder andere ANWB, Eneco, New Motion, Nuon, EV-Box, TomTom, Yellowbrick, Park-Line, NS, Q-Park en Fastned. MTc is één platform voor tanken, elektrisch opladen, parkeren, autowassen, OV, pechhulp en taxi’s. Hou er wel rekening mee dat de dekking op Europees niveau nog niet fantastisch is met MTc. In Nederland kom je er prima mee uit de voeten.

Eneco

De Eneco Laadpas valt onder Eneco eMobility. De pas kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan een Fastned-account. Een losse laadpas kost drie euro per maand. Daar staat tegenover dat er geen starttarief in rekening wordt gebracht. Met een laadpaal van Eneco eMobility krijg je een gratis laadpas. Het is geen vereiste om klant te zijn bij Eneco, iedereen komt in aanmerking voor een pas. Deze pas van Eneco is over de grens ook te gebruiken bij Eneco België, EV-Box, New Motion, Blue Corner en Allego.

Vraag en antwoord

Zeer interessant, zo’n lijstje met beschikbare laadpassen. Het kan natuurlijk zo zijn dat je nog een aantal vragen hebt met betrekking tot laden en de passen. We hebben daarom een aantal vragen aan Mobility Service Nederland voorgelegd. De vragen en antwoorden check je hieronder.

Welke pas is het beste in het buitenland?

De Newmotion pas adviseren wij altijd aan onze klanten. De app werkt heel gebruiksvriendelijk (meteen de beschikbare oplaadpunten bekijken) en de Newmotion pas biedt verreweg de beste Europese dekking. Aanvragen van de Newmotion pas is gratis. Houd er wel rekening mee dat je ‘m ruim van te voren aanvraagt. Het kan een aantal werkdagen duren voordat je de pas binnen hebt en daarna moet je de pas nog activeren. Een pas van Plugsurfing is ook een aanrader en kan in vele opzichten hetzelfde als de Newmotion pas.

Is dat dan ook de voordeligste?

NewMotion is niet per definitie de goedkoopste laadpas. Ik denk dat je als elektrische rijder van te voren goed moet nadenken wat je wensen en behoeften zijn. Wil je de goedkoopste pas of wil je de beste dekking/gemak? Het kan zo zijn dat de ene pas veel goedkoper is, maar dat je bij veel minder oplaadpunten terecht kunt. Daarnaast biedt de ene leverancier wel een app en de andere niet. Bovendien moet je ook rekening houden met de roaming tarieven. Om als elektrische rijder op zoveel mogelijk plekken te kunnen laden heb je te maken met roaming tarieven. Dit is simpelweg een regeling tussen de laadpas aanbieders (MSP) en laadpaal aanbieders (CPO). Het kan dus voorkomen dat er een extra bedrag in rekening wordt gebracht zodra je de elektrische auto met een laadpas van een andere laadpas aanbieder gaat opladen. Het is dus meestal goedkoper als je de elektrische auto gaat opladen bij een laadpaal met een laadpas van dezelfde aanbieder.

Werken ze allemaal hetzelfde (met tegoed of is het een creditcard)?

De betaalgegevens kan bij iedere laadpas verschillend zijn. Bij Plugsurfing kun je bijvoorbeeld betalen door je creditcard of Paypal account te koppelen. Bij Newmotion geldt een automatische incasso van de laadkosten. Ook dit is handig om van te voren uit te zoeken.

Wat raden jullie aan: waar moet iemand laden?

Wij raden zelf aan om zoveel mogelijk thuis te laden of op het werk op te laden. Je kunt hiervoor een laadpaal laten installeren. In zo’n situatie hoef je namelijk niet echt te wachten, omdat je meestal wel enige tijd thuis of op het werk aanwezig bent. Daarnaast scheelt dit enigszins in de kosten. Uiteraard raden wij je wel aan om van te voren uit te zoeken of een laadpaal voor jouw persoonlijke situatie mogelijk is.

Hoe zit het met een pas en thuisladen?

Als je de elektrische auto thuis wilt opladen, dan is het voor de zakelijke rijder aan te raden om een laadpaal te installeren waarbij je inzicht hebt in het stroomverbruik. Op deze manier kan het stroomverbruik verrekend worden.

Zakelijke rijders let op: kies je voor een laadpaal thuis, dan stijgen logischerwijs ook de energiekosten. Iedere keer dat je de elektrische auto thuis oplaadt, betaal je immers per kWh met je laadpas.

Hoe zit dat dan exact met de kosten?

Iedere maand leest de energieleverancier uit hoeveel kWh het desbetreffende laadpunt heeft geladen. Vervolgens betaalt de energieleverancier de stroomkosten terug. Zo voorkom je dubbele kosten. Neem je bijvoorbeeld een slimme laadpaal af bij Eneco, dan kun je optioneel ook een Eneco laadpas ontvangen. Het is overigens niet noodzakelijk. Je kunt bijvoorbeeld ook een laadpas van een andere aanbieder gebruiken om een laadsessie te starten. Ook dit is afhankelijk van de aanbieder. Van te voren is het dus zeker aan te raden om uit te zoeken welke laadpas je bij de laadpaal kunt gebruiken en met name wat de kosten hiervan zijn. De kosten kunnen namelijk nogal van elkaar verschillen.