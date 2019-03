Deze Range Rover is onoverwinnelijk

Hij zuipt waarschijnlijk wel een beetje.

Wie weleens in een Range Rover gereden heeft, zal het gevoel herkenen: je waant je onoverwinnelijk. Je zit hogen boven al het plebs in een cocoon van leer en hout. Mede dankzij het formaat en het gewicht heb je constant het idee dat jou niets, maar dan ook helemaal niets kan overkomen. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Ondanks dat zo’n Range Rover wel tegen een stootje kan, blijft het gewoon een personenauto.

Voor mensen waarbij de veiligheid in gevaar kan komen, heeft Land Rover de Range Rover Sentinel. De Sentinel wordt gebouwd door Land Rover zijn eigen Special Vehicle Operation (SVO). De Range Rover Sentinel is een zwaar gepantserde variant. Nu was deze er al een tijdje, maar voor 2019 heeft Land Rover het model aangepast. Zo is het interieur een stukje ruimer geworden en is het mogelijk om de ruiten iets verder te laten zakken. Volgens Land Rover vanwege ‘het uitwisselen van documenten’. Volgens ons kun je ook in een Range Rover zin hebben in een Big Mac.

Verder kan de auto geleverd worden met sirenes en zwaailichten. Piece de résistance is de bepantsering. De Sentinel heeft meer dan 1.000 kilogram enkel en alleen al bepantsering. Daarmee is de auto meer dan een beetje opgewassen tegen aanvallen van vuurwapens. Sterker nog, IED-explosieven zijn volgens Land Rover ook geen probleem. Ook nieuw voor 2019 is een nieuwe motor. De oude 3.0 V6 is vervangen door een 5.0 V8, deze levert 375 pk. Inderdaad, wat minder dan de normale Range Rover Supercharged heeft. Een ongestresste motor gaat het langste mee en blijven rijden is belangrijker dan snel rijden. De auto kan in 10,4 seconden de 100 km/u halen, de maximum snelheid is begrensd op 193 km/u. Dus zelfs deze Leopard tank met lederen bekleding rijdt een Volvo in 2020 helemaal zoek.