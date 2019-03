Breek: Volvo gaat alle auto’s begrenzen op 180 km/u!

Wel zo veilig natuurlijk, of is er hier meer aan de hand?

Niets is zo frustrerend als een begrenzer. Je weet en voelt aan alles dat er meer in het vat zit, maar je kan er geen aanspraak op maken. Of het nu gaat om geld, geluid of snelheid: beperkingen zijn nooit leuk. Veel snelle auto’s zijn begrensd op 250 km/u, dit naar een Duits herenakkoord. In principe is 250 km/u erg snel (en erg leuk). Het is in elk geval veel te snel voor Volvo, want de Zweden hebben een rigoureuze aankondiging gedaan.

Vanaf 2020 gaat Volvo namelijk al hun modellen standaard begrenzen op 180 km/u. Dat meldt Volvo zélf. De reden is natuurlijk het verhogen van de veiligheid, wat telkens toch een paradepaardje van Volvo blijft. Volvo’s visie, Vision 2020 heeft als doel gesteld dat niemand meer om het leven komt of zwaar gewond raakt in een nieuwe Volvo. Volvo heeft zijn auto’s naar eigen zeggen erg veilig gemaakt. Nu is men klaar voor de volgende stap: het ‘verbeteren’ van de bestuurder.

Dat gaat men doen door de snelheid van hun modellen te beperken. Volgens Volvo zijn alle veiligheidsfeatures van hun auto’s zinloos op enorm hoge snelheden. Volvo claimt dat de mens uitstekend in staat is om gevaar te herkennen, zoals in het geval met hoogtes en enge dieren. Maar als het aankomt op snelheid, ziet de mens de gevaren niet. Nu Volvo dit bekend gemaakt heeft, gaan ze zich tevens concentreren op twee andere dodelijke oorzaken van de automobiel: afleiding en vergiftiging.

Overigens is 180 km/u nog heel erg ruim. Volgens diverse Europarlementariërs mag het nog wel langzamer.