Nieuwe Alfa crossover gaat ‘Tonale’ heten

Good news!

Het werd een beetje lauwwarm ontvangen: het nieuws dat Alfa Romeo mee zou nemen naar Genève. Natuurlijk, een snelle Giulia Quadrifoglio is nooit verkeerd en zo’n ‘Ti’-uitvoering is een betaalbaar alternatief, maar ‘nieuws’. Nee, niet echt. Dit temeer omdat Alfa Romeo écht wel met iets moet gaan komen: met name aan de onderkant van het modelgamma is het aanbod enigszins bejaard.

Gelukkig gingen er meer geruchten. Alfa Romeo zou namelijk een nieuwe compacte crossover presenteren. Dat is tegenwoordig een enorm belangrijk segment waar zelfs Jaguar vertegenwoordigd is. Alfa Romeo heeft daar vooralsnog niets, maar daar gaat dus verandering in komen. We weten dat de auto gebouwd wordt op het platform waar de Jeep Renegade en Fiat 500X ook op staan. Zodoende kon Alfa Romeo snel met een model komen. De voortekenen zijn vooralsnog goed: veel afzet, relatief weinig ontwikkelingskosten.

De naam was echter nog niet bekend, maar deze is per ongeluk bekend geworden. Onze Griekse vrienden van het uitstekende AutoBlog.gr hebben namelijk beelden weten te bemachtigen van de FCA stand, die nu wordt opgebouwd in Genève. Daar staat in typisch Alfa Romeo schrift het woord ‘Tonale’. We kunnen er dus vanuit gaan dat de Tonale snel ten tonele zal verschijnen.