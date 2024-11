Deze Renault Zoe levert Dordrecht tonnen op

Een uitstekende investering voor de gemeente Dordrecht, deze Renault Zoe scanauto.

34.060 euro. Dat is de catalogusprijs van de Renault Zoe van de gemeente Dordrecht. Een fantastische ROI (return on investment) voor de Zuid-Hollandse stad. Want deze elektrische auto heeft de gemeente al tonnen opgeleverd. Kijk eens aan!

Veel grote steden pakken foutparkeerders aan met scanauto’s. Je hebt ze vast wel eens zien rijden in bijvoorbeeld Rotterdam. Vaak elektrische auto’s met zo’n scanding op het dak. Aan de hand van kentekens kunnen de auto’s zien of iemand netjes heeft betaald voor het parkeren of niet. Is dat niet het geval volgt een boete.

Tot voor kort liet Dordrecht handhavers nog met de hand bonnen uitschrijven. Dat betekent dat BOA’s door de stad wandelden met het bonnenboekje in de hand. Dat doe je toch niet zo? Helemaal wack.

Het bonnenboekje moest plaatsmaken voor een elektrische Renault Zoe. Een investering van dik 30k voor de gemeente, maar het ‘rendement’ is na enkele maanden al bizar. De aankondiging van de komst van de scanauto werd gedeeld met onderstaande video van gemeente Dordrecht en handhaving. Let op: deze video is NIET bewerkt, de muziek is echt gekozen door de gemeente.

De Renault Zoe scanauto van Dordrecht is sinds april 2024 in gebruik genomen. Sindsdien zijn er ruim 11.000 parkeerboetes uitgeschreven. Bijna 650.000 voertuigen zijn er gecontroleerd. De uitgeschreven boetes lopen in de tonnen. Dat geld gaat naar de schatkist van de gemeente Dordrecht. Daarover bericht RTV Rijnmond.

Wellicht dat andere gemeenten inspiratie halen uit de aanpak van Dordt. Men neme één scanauto als rijdende boetemachine en de rest is geschiedenis. Begrotingen rondkrijgen? Schulden wegwerken? Investeer vandaag nog in een scanauto en boek gegarandeerd rendement!