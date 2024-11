Code rood bij BMW: winst daalt met ruim 80 procent

Dat ligt volgens BMW niet alleen aan China

Op een enkeling na (hallo Lambo) zijn de grote Europese autofabrikanten flink geraakt met winstverliezen. Dat blijkt uit de verschillende cijfers van de eerste drie kwartalen van dit jaar. Het Duitse merk voorspelde al een matig 2024, maar zo slecht? BMW ziet misschien wel de grootste hap uit de winst verdwijnen van alle Europese merken.

Ten opzichte van vorig jaar boekt BMW 83,8 procent (!) minder winst. Om dat in getallen uit te drukken: vorig jaar hield BMW 2,9 miljard euro over aan het einde van september, dit jaar is dat 476 miljoen euro. Er werden dan ook een stuk minder auto’s verkocht. De BMW Group (BMW, MINI en Rolls-Royce) zetten ruim 1,7 miljoen auto’s weg in de eerste negen maanden van 2024. In dezelfde periode in 2023 waren dat er ruim 1,8 miljoen. Vooral MINI heeft het zwaar. Het merk verkocht 20,9 procent minder auto’s dan in 2023.

Twee belangrijke redenen voor het winstverlies van BMW

BMW-bestuurslid Walter Mertl geeft bij de presentatie van de kwartaalcijfers aan waar het winstverlies hem voornamelijk in zit. Zo heeft BMW een tijdje de leveringen stop moeten zetten. Het merk vond een probleem in het Integrated Braking System (IBS). Dit systeem zat op verschillende auto’s die nog niet uitgeleverd waren. Door het extra werk stopte BMW tijdelijk met het uitserveren van getroffen auto’s.

Intussen liepen de productie (en dus ook de kosten) gewoon door en heeft BMW nu een flinke voorraad opgebouwd. Het verlies door het IBS-probleem? 500 miljoen euro, denkt BMW. Nu heeft BMW dus een grote voorraad dan verwacht. Om die reden worden de plannen voor de rest van dit jaar bijgesteld. Het merk hoopt in de rest van dit jaar zoveel auto’s uit voorraad te verkopen zodat het aantal net zo hoog is als aan het einde van 2023.

Dan is er nog bijna 2 miljard euro te rechtvaardigen. Dat zit hem volgens Mertl deels in de situatie in China. Volgens het bestuurslid is er een ‘gematigde vraag’ naar het hoge premiumsegment in China en is er in het land een ‘zwak consumentenvertrouwen’. Om dit te bestrijden, is BMW samen met de Chinese dealers gaan zitten en zijn er ‘maatregelen geïmplementeerd om zowel de winstgevendheid als de liquiditeit te ondersteunen’ volgens Mertl. We zijn benieuwd.

BMW in Europa en Nederland

Als we de focus puur en alleen leggen op ons eigen continent dan gaat het nog helemaal niet zo slecht met BMW. Het merk verkocht ruim 7 procent meer auto’s hier. Dat komt voornamelijk door de gegroeide verkopen in Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Zoomen we in op Nederland, dan is er ook een groei zichtbaar. Aan het eind van september 2023 had BMW iets meer dan 15.000 nieuwe auto’s verkocht in Nederland. Een jaar later zijn dit er in de eerste negen maanden iets meer dan 16.000. Verkooptoppers hier zijn de iX1 en de X1 met beide meer dan 2.000 verkochte exemplaren.