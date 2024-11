Aandeel Tesla gaat door het dak na overwinning Trump

Spring een paar keer op het podium bij Trump en je EV-bedrijf wordt meer waard.

Op het moment dat ik deze tekst invoer op mijn laptop zijn de Amerikaanse verkiezingsuitslagen nog in volle gang. Toch is het nu al duidelijk dat Donald Trump weer de sleutel van het Witte Huis krijgt. Wellicht heeft Tesla-eigenaar en ruimtehobbyist Elon Musk daar een bijdrage aan geleverd. Hij stapte verschillende keren op het podium om zijn steun aan Trump te tonen. Tevens zou hij 180 miljoen dollar gedoneerd hebben aan de campagne van Trump. In ruil daarvoor reageert nu de aandelenbeurs.

Een aandeel in Tesla steeg met zo’n 8 procent naar ongeveer 270 dollar per stuk door de overwinning van Trump. Dat is de hoogste stand in het afgelopen jaar. En daar lijkt het niet bij te eindigen, want het aandeel blijft volgens Robinhood maar groeien. Slinger YMCA van Village People maar aan!

Niet alleen Tesla profiteert van Trump-winst

Het zou wat te kort door de bocht zijn om alleen naar het Tesla-aandeel te kijken. Daarom kijken we naar hoe andere Amerikaanse autoconcerns het doen op de beurs. Daar is hetzelfde beeld te zien. General Motors (+3,67 procent), Ford (+2,32 procent) en Rivian (+2,92 procent) zijn allemaal meer waard geworden sinds de verkiezingen. Bekijk je het over de Amerikaanse breedte, dan zijn de autofabrikanten er gemiddeld 2,71 procent op vooruit gegaan. Als de Amerikaanse beurs vanmiddag Nederlandse tijd opent weten we pas echt wat het effect zal zijn.

Hebben we het over aandelen, dan is cryptovaluta niet ver weg. Ook daar wordt de overwinning van Trump gevierd. De Bitcoin heeft een nieuw record bereikt met een waarde van meer dan 75.000 dollar. Daar heeft Trump ook aan meegeholpen. Hij beloofde namelijk om de wetgeving rondom cryptovaluta wat te versoepelen. Omdat je dit leest op Autoblog.nl en niet op Cryptoblog.nl: zou Trump ervoor kunnen zorgen dat het kopen van een auto of betalen van een snelheidsboete met cryptovaluta normaal wordt in de VS? Bij Ferrari kan het al.