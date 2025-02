Deze Revuelto past niet in een Nederlands parkeervak

Boze blikken krijgen is geen moeilijke opgave met de Lamborghini Revuelto van 1016 Industries.

Zijn moderne auto’s nou zo groot of parkeervakken ouderwets krap. Allebei denk ik. Je kunt de irritatie verder verhogen met de Lamborghini Revuelto van 1016 Industries. De tuner heeft de al zo brede supercar nog breder gemaakt aan de hand van een widebody.

1016 Industries Revuelto

Tuners weten het nieuwste V12-wapen van Lamborghini inmiddels te vinden. Recent zagen we wat Mansory heeft gebakken en nu is het de beurt aan 1016 Industries. Deze tuner heeft een knotsgekke bodykit bedacht door de Revuelto, wat in principe uitstekend bij de over de top supercar past natuurlijk.

Er zijn twee programma’s om uit te kiezen. Het Carbon Aero Program of de Vision Widebody. Laatstgenoemde is het goedkoopste als je kiest om de componenten niet in carbon geleverd te krijgen. Dan kost de bodykit je net geen 30.000 dollar. Ter vergelijking, het Carbon Aero Program met alle goodies van forged carbon kost je 130.000 dollar. Nogal een verschilletje.

Met deze tuning lijkt de Lamborghini Revuelto van 1016 Industries rechtstreeks uit Need for Speed te komen. De widebody maakt de supercar breder en bestaat uit onder andere een splitter, diffuser, zijskirts en een achterspoiler. Dat laatste staat toch een beetje maf op de Revuelto. Het is een showauto, geen raceauto. Dus zo’n grote vleugel is leuk op een GT3 RS, maar niet op een Revuelto. Is mijn ongezouten mening.

Het gaat hier om optische tuning. Dat betekent dat ze de hybride aandrijflijn met rust hebben gelaten. Nu is de Revuelto ook niet echt een supercar die meer vermogen nodig heeft. De Italiaan levert 1.015 pk dankzij een V12 en drie elektromotoren. Dat komt wel van z’n plek. Maar deze tuning? Ik sla toch even over.