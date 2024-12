Krijg nou wat: Mansory Revuelto lijkt bijna origineel

Als deze auto uit de Lamborghini-fabriek was komen rollen hadden we ook niet raar opgekeken.

De Lamborghini Revuelto is van zichzelf nogal druk vormgegeven, dus ja, dan valt er voor Mansory al een stuk minder eer aan te behalen. Daarom is de metamorfose van de Mansory Revuelto lang niet zo schokkend als die van sommige andere auto’s die door de tuner onder handen genomen zijn.

Misschien dat Mansory later nog met een extremere versie komt, maar voor nu presenteren ze in ieder geval de ‘Mansory Initiate’. Dit is een Revuelto die – zoals gewoonlijk – voorzien is van diverse carbon accessoires. Alleen vallen die op drukke Lambo niet zo op, zeker niet als de auto matzwart is.

De kit bestaat uit de gebruikelijke onderdelen, zoals een carbon splitter, carbon side skirts en een carbon diffuser, maar ook een compleet nieuwe frunk. De ‘luchtinlaat’ die je nu op de neus ziet zat er eerst nog niet. De spoiler is ook nieuw. De heeft nog dezelfde vorm, maar is nu voorzien van een extra randje. Volgens Mansory is dit nog functioneel ook, en zorgt dit samen met de diffuser voor extra downforce.

Mansory heeft ook een nieuw setje velgen voor de Lamborghini Revuelto, maar die zijn eigenlijk alleen maar minder opvallend dan de originele velgen. Het zijn zwarte velgen met een simpel design, in de maten 20 en 21 inch.

Aangezien de Revuelto af fabriek al 1.015 pk levert is motorische tuning nogal overbodig, maar Mansory kon het toch niet laten. Ze hebben nog 55 pk extra kunnen vinden, wat het systeemvermogen nu op 1.070 pk brengt. Dit zijn waarschijnlijk de meest nutteloze 55 pk’s ooit.