Iedereen haat Elon-campagne op bushokjes

Wat gaat het er toch gezellig aan toe in de wereld.

Kwaad met kwaad vergelden? We gaan van het ene uiterste naar het andere uiterste. Een middenweg lijkt er soms niet meer te zijn. Toch wat ongemakkelijke tijden als je een Tesla bezit. In elk geval in Londen, waar bushokjes zijn ‘versiert’ met een wel heel opmerkelijke campagne.

Everyone Hates Elon

Het is het werk van ‘Everyone Hates Elon’. Een activistische groep die niet blij zijn met de huidige regering in de Verenigde Staten, waar Elon Musk deel van uitmaakt. Met de campagne vragen ze aandacht om mensen uit hun Tesla te krijgen. Want als je een Tesla hebt, steun je indirect ome Elon, vinden ze.

De eerste campagne is posters plakken op bushokjes in Londen. Van 0 naar 1939 in 3 seconden, aldus de poster. Ook omschrijven ze een Tesla als een ‘swasticar’. Via een GoFundMe wil de organisatie geld ophalen om nog meer van dit soort campagnes te doen. Het doel is 20.000 pond, er is al meer dan 10.000 pond opgehaald. De donaties vliegen binnen.

De rijkste man ter wereld mag niet de politiek vergiftigen, aldus Everyone Hates Elon. Terwijl verpleegsters naar de voedselbank gaan, groeide het vermogen van Musk met 200 miljard in 2024, omschrijven ze.

De campagnemakers moeten wel wat anders verzinnen voor dit jaar. Want Musk is dit jaar tot nu toe al 89 miljard dollar kwijtgeraakt door onder andere stevige koersdalingen bij Tesla, aldus de Bloomberg Billionaires Index. Dat stijgende vermogen (op papier) van 2024 is dus zo weer weggewaaid. En het jaar is nog maar net begonnen.

Wat moet je dan ook vinden van zo’n campagne? Elon Musk roept en doet domme dingen, maar dat doen deze activisten ook. Iedereen roept maar wat. Wat is er toch met ouderwets fatsoen gebeurd. Die afslag heeft de mensheid de laatste jaren denk ik gemist.