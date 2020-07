Deze Rolls-Royce Wraith is een raadsel

Rolls-Royce doet erg geheimzinnig met de Wraith Kryptos.

Rolls-Royce heeft zijn naam van oudsher al verbonden aan mysterieuze zaken. Phantom, Ghost, Wraith, the Spirit of Ectacy: het heeft allemaal met geesten te maken. Met de nieuwste special edition van de Wraith doet Rolls-Royce pas echt mysterieus.

De Rolls-Royce Wraith Kryptos, zoals deze versie heet, heeft niet zozeer iets te maken met geesten, maar wel met mysterie. Geloof het of niet, maar in de auto zijn cryptische boodschappen verwerkt die de klant mag ontcijferen. En nee, dit is geen systeem om de auto te ontgrendelen. Daar is de code iets te ingewikkeld voor.

De raadsels hebben dus geen praktische functie, maar dienen puur ter vermaak. Dit is dus een auto voor miljonairs die zich écht heel erg vervelen. Om het spelletje geheimzinniger te maken zijn er maar twee personen die de oplossing weten. Dat zijn de designer en de CEO van Rolls-Royce. De oplossing bevindt zich in een verzegelde envelop in de kluis van de CEO in Goodwood. Het lijkt erop dat ze iets teveel Dan Brown hebben gelezen bij Rolls-Royce.

De cryptische patronen, waarmee het code te kraken is, zijn onder meer op de Spirit of Ectasy, de hoofdsteunen en het dashboard te vinden. Ook in de lak zit een verborgen patroon, dat zichtbaar wordt in het zonlicht. De welbekende sterrenhemel is veranderd in een ‘datastroom’-hemel.

Los van alle codes zijn er nog een aantal elementen waaraan je de Wraith Kryptos kunt herkennen. De voorbumper heeft bijvoorbeeld een licht gewijzigd design gekregen ten opzichte van een reguliere Wraith. Het exterieur is uitgevoerd in Delphic Grey met een handgeschilderde coachline in Kryptos Green en Dark Grey. De mintgroene kleur is ook prominent aanwezig in het interieur.

Rolls-Royce bouwt vijftig stuks van de Wraith Kryptos. We zijn benieuwd hoeveel van de vijftig klanten de code kunnen kraken. We zijn ook benieuwd wat voor doelgroep deze auto überhaupt aantrekt. Voetballers zullen deze waarschijnlijk even overslaan.