120 km range in 5 minuten: het kan nu in Nederland

Tesla heeft de eerste V3 Supercharger op Nederlandse bodem geopend.

De opmars van elektrische auto’s heeft in veel opzichten onze kijk op conventionele auto’s veranderd. Tanken lijkt opeens een stuk sneller en makkelijker… Toch wordt het verschil tussen tanken en opladen in een rap tempo kleiner. Er is nu weer een kleine mijlpaal bereikt: de eerste V3 Supercharger van Tesla op Nederlandse bodem is in gebruik genomen.

Het oplaadpunt is te vinden aan de Laan van Hoornwijck 29 in Rijswijk. De opening van dit station is niet alleen voor Nederland bijzonder, maar ook voor Tesla wereldwijd. Het is namelijk de tweeduizendste Supercharger-locatie van het merk.

De V3 is de langverwachte nieuwste generatie Supercharger van Tesla. De eerste V3-locatie werd in juni vorig jaar geopend bij de Tesla-fabriek in Fremont. Er staan momenteel al V3 Superchargers in de VS, Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. Nederland is dan een logische volgende stap. Daarom is het sinds vrijdag ook in Nederland mogelijk om je Tesla aan een V3 Supercharger op te laden. Mits het een Model 3 is, de Model S en X zijn nog niet zo ver.

Met de retesnelle V3 Supercharger kun je laden met een maximaal vermogen van maar liefst 250 kW. Dat is meer dan het dubbele van de V2 Superchargers, die met 120 kW laden. Ook de nieuwste snelladers van Fastned, die met een vermogen van 175 kW laden, worden ruimschoots overtroffen. Tesla moet het wel afleggen tegen Ionity, die 350 kW-snelladers heeft.

Om terug te komen op de claim uit de titel: 120 km range in 5 minuten moet volgens Tesla mogelijk zijn met een Model 3 Long Range. Verder zegt Tesla dat de laadtijd gemiddeld gezien met 50% afneemt.

Dit is niet alleen te danken aan het laadvermogen van de V3. Het feit dat je niet meer stroom hoeft te delen met je buurman bij de Supercharger draagt daar ook aan bij. Bovendien zijn in deze claim van Tesla ook de effecten van de On-Route Battery Warmup meegenomen. Met deze nieuwe functie wordt – je raadt het al – de accu onderweg naar de Supercharger op de juiste temperatuur gebracht.

Foto: een Tesla Model 3 met Vorsteiner-goodies, gefotografeerd door @ThoMaster