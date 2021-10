Rolls-Royce Spectre vervangt Wraith voor piepjonge klanten

De Rolls-Royce Spectre vervangt de huidige Wraith. Althans, zo ongeveer. Bij Rolls zijn ze er lekker duidelijk over.

Zelfs de luxe merken ontkomen er niet aan om een elektrische auto op de markt te brengen. Een merk als Rolls-Royce doet niet aan dingen als bijtellingsknallers of elektrische medium crossovers. Een Rolls-Royce is altijd statig. Onder de kap vind je ook altijd de beste motor mogelijk. Voor lange tijd zijn dat BMW V12’s.

De Spectre die afgelopen weer werd ‘onthuld’ is de eerste Rolls-Royce Corniche in 2003 die níet een twaalfcilinder onder de kap zal hebben. Waar de Corniche de 6.75 V8 van Bentley onder de kap had, krijgt de nieuwe Rolls, ‘Spectre’ genaamd, diverse elektromotoren.

Rolls-Royce Spectre vervangt Wraith nu wel of niet?

Waarde collega @machielvdd kon de RR Spectre al aan jullie voorstellen. Daarbij merkte hij fijntjes op dat de auto wel heel erg op een de Wraith lijkt en waarschijnlijk als opvolger kan dienen. Maar zeker waren we niet en dat zijn we nu wel. Zo ongeveer, althans.







Dit is de nieuwe Spectre.

De Spectre wordt geen elektrische versie van de huidige Wraith. Logisch, dat model loopt al een tijdje mee. In Automotive News laat de Rolls-Royce CEO (Torsten Müller-Otvos) weten dat de Spectre een compleet ander type auto zal gaan worden. Zo zou de nieuwe grote coupé (medium naar Rolls-Royce-begrippen) compleet anders gaan aanvoelen en er ook afwijkend uit gaan zien.







Dit is de oude Wraith.

Piepjonge klanten

Dus het wordt geen opvolger van de Wraith? Eh, ja, ook weer wel… De Spectre gaat op de markt komen en zal dan de op leeftijd rakende Wraith gaan vervangen.

De nieuwe Spectre zal komen te staan op het AOL-platform (Architecture Of Luxury). De nieuwe Phantom en Ghost staan ook op dat platform dat gebruikt kan worden voor elektrische auto’s als auto’s met verbrandingsmotor. De reden dat er gekozen is voor een coupé is best opmerkelijk. Volgens Müller-Otvös is de Wraith het model met de gemiddeld de jongste bestuurders van ALLE modellen uit de BMW-group. Dus ook jonger dan 1 Serie of Mini-rijders!

Via: Automotive News Europe.