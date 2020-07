Subaru WRX S4 STI Sport # is nog scherper

De nieuwe Subaru WRX S4 STI Sport # zou een stuk betaalbaarder moeten zijn nu we een nieuwe BPM-berekening kennen.

Vanaf deze maand zijn er nieuwe BPM-tarieven van kracht. Voorheen was de berekening nog op basis van de NEDC. Dat betekent dat elke auto met een klein beetje meer uitstoot dan normaal, direct onbetaalbaar werd.

WRX STI

Een van de auto’s die het hardst werd getroffen was de Subaru WRX STI. In de jaren ’90 waren snelle Subaru’s nog ware kiloknallers, maar tot voor kort waren ze in Nederland onverkoopbaar. De goedkoopste WRX STI moest alsnog 95.000 euro kosten, waarvan het leeuwendeel uit BPM bestond.

WRX S4 STI Sport #

Helaas zullen we niet weten wat de WRX STI nu zou kosten, simpelweg omdat de auto in 2019 van de markt is gehaald. Mocht je interesse hebben in zo’n kekke sportsedan kun je in Japan nog terecht voor deze Subaru WRX S4 STI Sport #. Inderdaad: #. Spreek het uit als Sport ‘sharp’. Subaru heeft weleens vaker een raar teken als type aanduiding, zo kon je in 2000 opteren voor een uitloopmodel van de Impreza, de [email protected] Turbo. Deze kwam standaard met een Panasonic navigatiesysteem en een Nokia 8210 telefoon met carkit!

STI goodies

Terug naar de Subaru WRX S4 STI Sport #. Nu wordt het een beetje verwarrend, want het is namelijk geen échte STI, maar een WRX met wat STI goodies. Net zoals een M340i met M-Performance accessoires geen echte M is, ondanks dubbele aanwezigheid van die letter. In technische zin betekent dat je een 2.0 viercilinder boxermotor met turbo tot je beschikking hebt. Deze levert 300 pk en heeft niets te maken met de 300 pk sterke viercilinder boxermotor met turbo uit de WRX STI. Dat was namelijk de legendarische ‘EJ20’-motor, de WRX heeft het minder exotische ‘FA20’-blok. Weet je dat ook weer.

Afwijkend

Ook afwijkend is de transmissie, de WRX S4 STI Sport # heeft een CVT-automaat. Zoals vermeld is de motor goed voor precies 300 pk en exact 400 Nm. Dus qua prestaties zit het wel snor. Uniek voor de WRX S4 STI Sport # zijn diverse STI-onderdelen zoals een strutbar voor en achter, oliekoeler voor de CVT-bak, STI air-intake en filter en STI dubbele uitlaat links en rechts.

Heftiger

Ook is de S4 nu iets heftiger qua uiterlijk. Er is een STI-splitter en een sportieve grille afgewerkt in ‘Dark Gray Silica’. Ook krijg je standaard multispaaks velgen, afgewerkt in het zwart. Ze meten 18″ in diameter en 8,5″ in de breedte. In het interieur zien we STI sportkuipen, afgewerkt met suède en leer en lichtgrijze stiksels.

500 stuks

De WRX S4 STI Sport # wordt alleen in Japan geleverd. Er worden er 500 van gebouwd, helaas zijn deze allemaal gereserveerd. Waarschijnlijk omdat de auto in Japan minder dan (omgerekend) 40.000 euro kost.