Deze Saab in een maatpak op Marktplaats kan van jou zijn

Technisch is het een Saab, optisch is het een blubberdikke Amerikaan en realistisch zijn er zo weinig van verkocht dat het een exoot is. En dat alles voor een schijntje op Marktplaats!

Kleine anekdote: als Volkswagen-liefhebber is ondergetekende van een Golf naar een Mazda naar een Passat gegaan in een, toegegeven, vrij korte tijdsspanne. Wat ik veel hoor is dat de Mazda als bijzondere verschijning een veel leukere keuze was dan de ’13-in-een-dozijn’-Passat. Ondanks het niet veel voorkomende optiepakket dat mijne heeft. Maar ik geef toe, je ziet beduidend meer Passats op ’s lands wegen dan Mazda 6’en. En toch voelde die laatste ook niet perse exotisch. Was het iets anders gelopen, dan had ik een auto gekocht waarvan er maar 17 zijn in Nederland. Een Cadillac BLS stationwagon.

Cadillac BLS

Hoe zat dat ook alweer? Je hebt het Trump wellicht recent horen zeggen: terwijl het doodnormaal is dat premium-auto’s uit Europa in de VS diezelfde status hebben, is het de VS nooit gelukt om hier te overtuigen met hun luxe auto’s. Dat terwijl GM in de vroege jaren ’00 nog volop aanwezig was en je kon zelfs hier in Nederland nieuw een Cadillac kopen. Dat waren wel auto’s die het probleem perfect beschreven: luxueus en vol opties, maar verfijning was ver te zoeken en een competitief prijskaartje wilde ook niet helemaal lukken. Dat terwijl merken als Opel en Saab het hier goed deden als GM-merken. De Cadillac BLS was een poging om dit te veranderen.

Flop

Wat GM deed: ze pakten een Saab 9-3 en lieten Cadillac een op Europa georiënteerde versie ervan maken. En, we moeten het eerlijk zeggen, dat was meer dan de gebruikelijke slonzige rebadges waarmee het concern meestal kwam. De BLS had een volledig eigen uiterlijk waar je de Saab eigenlijk maar nauwelijks in herkende. Ook het interieur werd herzien om op detailniveau toch anders aan te voelen dan de Saab. In het vooronder kwamen de gebruikelijke GM-motoren: een paar versies van de Ecotec viercilinder, de 2.8 liter ‘HFV6’ met 250 pk en de 1.9 viercilinder diesel die GM leende van Fiat. En het mooiste: naast een middenklasse sedan kwam hij er ook als stationwagon op basis van de Saab 9-3 Estate. Kortom: het gemak van een Opel dan wel Saab, met de styling van een Cadillac. Dan moeten mensen wel te prikkelen zijn om Amerikaans te kopen, toch?

Nope. Er zijn enkele duizenden verkocht van de Cadillac BLS, waardoor GM na de introductie in 2006 al in 2009 de stekker trok uit de BLS zonder opvolger of navolging van het idee om Europese Cadillacs te bouwen. De reden is heel simpel: als je Europese GM wil, koop je een Opel. Saab kan nog net eigenwijs genoeg zijn om je te overtuigen om iets meer uit te geven. Maar nog meer geld uitgeven aan een auto van een merk dat je wel kent maar niet wil, om vervolgens niet met een beduidend beter product te komen dan de Saab 9-3? Het is geen fijn verkooppraatje. Van die paar duizend bereikten slechts 268 exemplaren ons land. Daarvan zijn er nog 88 over, waarvan dus slechts 17 de stationwagon zijn.

Waarom ik er dan bijna één kocht? Omdat ik om geen enkele reden houd van veelbelovende auto’s die toch hard flopten. Maar tegelijkertijd is het geen rampzalig idee: qua betrouwbaarheid heb je gewoon een Saab 9-3 en er zijn nog legio specialisten te vinden die je ermee kunnen helpen. En het exemplaar dat ik wilde was een estate met de dieselmotor: ik vind het een verrassend goed uitziende auto, misschien wel mooier dan de 9-3 Estate waarop hij gebaseerd is. En ik zocht naar een diesel en hij was spotgoedkoop. Waarom ik dan bijna één kocht? Ik heb hem niet afgeschoten omdat ‘ie tegenviel, maar omdat ik te laat was. Hij stond nog op Marktplaats terwijl hij al verkocht was. Zo jammer.

Cadillac BLS op Marktplaats

De wens voor een BLS is niet volledig verwaterd, maar als auto naast de Passat vind ik het wat overkill (helemaal omdat daar sinds kort iets anders naast is komen te staan). Marktplaats is kennelijk niet vergeten dat er ooit een BLS-wens was, want ineens komt deze Cadillac BLS op de voorpagina gestaan. Dat is de minder zeldzame sedan, maar met 71 stuks op Nederlands kenteken is het ook geen veel voorkomende auto. Helemaal in dit kekke kleurtje.

Kopen

De Cadillac BLS uit 2007 heeft 214.000 kilometer gelopen en is de 2.0 viercilinder met 175 pk. Gekoppeld aan de automatische versnellingsbak. Zoals gezegd kunnen Saab-specialisten je qua onderhoud wel helpen met deze Euro-Caddy, alleen schade aan plaatwerk moet je iets voorzichtiger mee zijn. Je krijgt een rits prima opties mee voor zijn tijd: navigatiescherm met telefoonverbinding, climate control, cruise control, parkeersensoren: helemaal niet gek. Oh ja, en een analoog uurwerk in je dashboard om het toch te laten lijken alsof je iets unieks hebt.

En de prijs van deze onbedoelde exoot? 3.499 euro. Lang niet gek voor zo’n Cadillac BLS, dachten wij. Goed, je moet wel echt net de fijnproever vinden die het ziet zitten, maar als je iets bijzonders wil wat onderhuids vrij normaal is: perfect.

Meer lezen? Dit zijn de vreemdste GM-rebadges!