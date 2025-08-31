In beeld: het 18-jarige leven van de Nissan GT-R (R35)

In 2007 kregen we de Nissan GT-R voor het eerst te zien en Nissan ging 18 jaar lang verder met de auto.

Hoe lang kun je een model uitmelken? Aardig lang. Sommige auto’s blijven het goed doen en dus is er voor de fabrikant geen reden om ermee te kappen. De Nissan GT-R is zo’n auto.

Nissan GT-R na 18 jaar uit productie

In 2025 is het 18 jaar geleden dat Nissan met de GT-R op de proppen kwam en afgelopen week kondigden de Japanners dan eindelijk aan dat het einde bereikt is. Uiteraard heeft het merk niet stilgezeten: facelift na facelift, upgrades, nieuwe versies, speciale edities: de hele reutemeteut. Wij zijn even in de archieven gedoken en vonden zo veel mogelijk versies van de Nissan GT-R sinds 2007.

2001: Nissan GT-R Proto

Eerst zetten we de klok even iets verder terug dan 2007. Namelijk naar 2001, toen we op de Tokyo Motor Show de Nissan GT-R Proto te zien kregen. In deze tijd was de Nissan Skyline GT-R (R34) nog volop in productie en dus werd er nog niks gedeeld over deze opvolger. Het was een design-concept, vooral bedoeld om eens te laten zien hoe de opvolger eruit moet komen te zien. Een groot aantal elementen kwamen ook uiteindelijk terug in de productieversie.

2005: Nissan GT-R Proto

Vier jaar later kwam Nissan nogmaals met een GT-R Proto op de proppen. Inmiddels was de R34-generatie ten einde en kwam Nissan ook daadwerkelijk dichter bij het produceren van de R35-generatie. Langzaam maar zeker werd duidelijk dat Nissan hier eigenlijk al de GT-R liet zien: alleen de voorkant veranderde wat. De specs waren des tijds nog niet bekend.

2007: Nissan GT-R

In 2007 was het zo ver: de nieuwe Nissan GT-R (R35). De Skyline-naam verviel dus en de naam werd simpelweg GT-R. De auto debuteerde precies op het juiste moment: het vergelijk met de Porsche 911 Turbo werd snel gemaakt. Dankzij een 3.8 liter grote V6 met twee turbo’s (VR38DETT) en vierwielaandrijving waren de auto’s zeer vergelijkbaar. Toch bleek de GT-R sneller te zijn: zowel qua acceleratie als qua snelheid rond de Nürburgring. Hoe veel pk de GT-R leverde was initieel niet bekend, omdat elke motor met de hand werd gebouwd. Nissan streefde echter naar 485 pk voor de GT-R. Revolutionair voor des tijds was een breed scala aan grafieken en data in het centrale scherm, met dank aan dezelfde techneuten die de data en grafieken voor Gran Turismo ontwikkelden.

2009: Nissan GT-R Spec V

De Nissan GT-R Spec V kwam twee jaar later en was… bijzonder. Wat de Nissan GT-R namelijk gelijk interessant maakte is dus 911 Turbo-slopende specs, voor minder geld. De Spec V was bijna twee keer zo duur als de reguliere GT-R terwijl hij maar vijf pk meer had. Wel was de auto 60 kg lichter en kwam er een speciale overboost-knop, waarmee je tijdelijk even wat lekkere extra kracht kreeg. Een goede deal was het echter niet.

2010: Nissan GT-R Black Edition

Een iets minder heftig speciaaltje was de Nissan GT-R Black Edition. Qua specs is hij namelijk identiek aan de reguliere GT-R. Het verschil zit hem in de uitrusting: de Black Edition werd uitgevoerd met zwarte velgen, Recaro-sportstoelen en meer zwarte onderdelen in het interieur. Niet denderend, wel leuk.

2013: Nissan GT-R

Hoe houd je een auto zo lang in productie? Met tijdige updates, uiteraard. De eerste grote facelift voor de Nissan GT-R kwam in 2013. Qua design gebeurde er weinig: wat LED-gefrutsel in de voorkant, een nieuwe voorbumper, maar misschien nog wel belangrijker: meer pk! Het aantal pk steeg naar 552 stuks, maar vooral de sprinttijd was indrukwekkend: 2,7 seconden naar 100! Ook was er dankzij deze facelift weer ruimte voor wat nieuwe versies van de Nissan GT-R.

2013: Nissan GT-R Midnight Opal Edition

De Nissan Skyline GT-R werd bekend vanwege een aantal speciale kleuren. Datzelfde wilde Nissan bereiken met deze GT-R Midnight Opal Edition. Want de kleur heet… Midnight Opal. Wel in combinatie met gouden velgen. Deze bijzondere donkerpaarse editie kwam in een oplage van 100 stuks.

2014: Nissan GT-R Nismo

In 2014 vergreep Nissan Motorsport zich voor het eerst aan de GT-R. Het resultaat is duidelijk: meer hardcore, meer circuitachtig. Je kon de GT-R Nismo herkennen aan rode details, hertekende splitters en zijskirts en natuurlijk een grote achtervleugel. Ook het aantal pk steeg flink naar 600 stuks.

N Attack Package

Dat klinkt als een recept voor een Nürburgring-record. Daarvoor kwam de Nissan GT-R Nismo beschikbaar met het “N Attack Package”. Denk aan adaptieve Öhlins-dempers, carbon buizenwerk, een aluminium intercooler, beter in te stellen tractiecontrole, Recaro-racekuipen en verbeterde differentiëlen. Deze auto is klaar om de Nürburgring aan te vallen. Vandaar de naam.

2015: Nissan GT-R 45th Anniversary Edition

Inmiddels is Nissan al jarenlang bezig om de GT-R naam te gebruiken. Al sinds de eerste Skyline GT-R in 1970, om precies te zijn. Tijd voor een feestje. De 45th Anniversary Edition is gespoten in Silica Brass, een kleur bekend van de Nissan Skyline GT-R M-Spec uit 2001. En… ja, dat is het eigenlijk. Er zijn 30 stuks van gebouwd, allemaal in de VS. Zeldzaam spul dus.

2017: Nissan GT-R

In 2017 kwam Nissan nogmaals met een ingrijpend verbeterde GT-R. Ten eerste: de VR38DETT levert nu 570 pk. De voorkant werd iets hertekend en de ‘V’ grille van Nissan is er nu in te herkennen. Een belangrijke verandering is een geüpdatet interieur. Nieuw stuur, nieuwe lay-out van het dashboard en een beter scherm. Toch fijn dat die grafiekjes nu beter dan ooit zijn. Ook kwamen er uiteraard wat nieuwe versies van de Nissan GT-R.

2017: Nissan GT-R Track Edition

De eerste is deze Track Edition. Het aantal pk van de Nissan GT-R steeg dus naar 570 pk, maar de Nismo GT-R bleef hetzelfde. Als de Nismo even iets te heftig is, kun je de nieuwe Track Edition overwegen. Strakker, meer gefocust en beter geoptimaliseerd voor het circuit dan de reguliere GT-R. Betere Recaro-kuipen, een carbon achterspoiler en dat is het eigenlijk wel. Eigenlijk is het gewoon een GT-R die net even een beetje beter is. En net even een beetje duurder.

2019: Nissan GT-R Nismo

In 2019 kwam er op basis van de vernieuwde Nissan GT-R ook een nieuwe Nismo. Die 600 pk bleef hetzelfde, vooral een uit koolstofvezel opgetrokken dak en achterklep hielpen. De Nissan GT-R is geen lichte auto, maar zo werd het wel een stukje beter. Het scheelt zo’n 30 kg met een standaard GT-R. Het N Attack Package bleef ook. Ook kwamen er een aantal exterieurdelen van de Nissan GT-R raceauto bij, zoals de koelgaten boven de wielkasten.

2019: Nissan GT-R50 by Italdesign

Eén van de meest bijzondere versies van de Nissan GT-R: Nissan sloeg de handen ineen met Italdesign om een soort ultieme GT-R te bouwen. Italiaans design op een flink aangepakte GT-R basis. De Italdesign GT-R50 lijkt op een soort R35 van tien jaar in de toekomst (ironisch, aangezien de R35 inmiddels al lang en breed tien jaar in de toekomst leeft). De basis is de GT-R Nismo, maar er wordt 120 pk meer uit de V6 gepeuterd. Zoals de naam doet vermoeden komen er 50 stuks van de bijzondere GT-R50, die overigens meer dan 900.000 euro gaat kosten. Overigens slaat die 50 ook op een bijzondere mijlpaal voor de GT-R.

2020: Nissan GT-R 50th Anniversary Edition

Die vinden we in een bijzondere Nissan GT-R voor de Japanse en Amerikaanse markt. De GT-R 50th Anniversary Edition. Vooral herkenbaar door de witte streep over het dak, maar de kleur is veel leuker. Dat is namelijk Bayside Blue Metallic, wederom bekend geworden door de Nissan Skyline GT-R (R34). Net als bij de 45ste editie verandert er verder niks.

2021: Nissan GT-R Nismo Special Edition

Nog één keer een Nismo dan. Deze in 2021 geïntroduceerde Nismo Special Edition is de ultieme GT-R Nismo. Dit keer wordt al het koolstofvezel bijgestaan door een motorkap van hetzelfde spul en nieuwe velgen van Rays. Ook werd de motor nogmaals geoptimaliseerd. Geen harde pk-toevoegingen, maar wel verbeterde turbo’s voor een nog snellere respons.

2021: Nissan GT-R T-Spec

Inmiddels zijn we bij de huidige situatie aangekomen. Nissan bouwt momenteel twee versies van de GT-R, beide onder de naam T-Spec. De eerste is de ‘normale’ T-Spec. Speciaal zijn nieuwe Rays-velgen en keramische remmen. Misschien nog wel leuker is de kleur: wederom een speciale kleur van de R34, Millennium Jade dit keer. Het aantal pk is nog steeds 575 stuks.

2021: Nissan GT-R T-Spec Track Edition by Nismo

Ook kun je de T-Spec krijgen als Track Edition, dus met wat extra circuit-achtige veranderingen. Nieuw voor deze Track Edition is een koolstofvezel dak en achterklep, wat moet doen denken aan de GT-R Nismo. De bedoelde kleur voor de T-Spec Track Edition is Midnight Purple, wederom geïnspireerd op de R34.

2023: Nissan GT-R Premium

Vanaf 2023 zijn de regels in Europa toch te streng geworden om de Nissan GT-R hier nog te krijgen. In Japan en de VS was dat wel anders. Sterker nog: daar kreeg de Nissan GT-R nogmaals een facelift. Wel is het dit keer enkel een optisch feestje. De R35 krijgt nogmaals een nieuwe voorbumper aangemeten. Dit keer zonder de Nissan-V en met een gespleten grille-ontwerp wat doet denken aan de R34 GT-R. Ook krijg je grappige mistlampen in honingraatpatroon. In Japan was de basis deze ‘Premium’: ietsje meer aankleding. Eigenlijk de standaardversie van voorheen.

2023: Nissan GT-R T-Spec

Terwijl je eigenlijk de iets pittigere T-Spec wil, die met dezelfde upgrades terugkeert bij de laatste facelift van de GT-R. Net als de pre-facelift betekent het dat er een iets ruiger randje aan de GT-R zit. Ook kan je weer kiezen voor een door Nismo bedacht Track Package voor de T-Spec. In de VS is dit de enige variatie van de normale GT-R die je nog kon krijgen.

2023: Nissan GT-R Nismo

Wel blijft de mogelijkheid om daarboven nog te kiezen voor de Nissan GT-R Nismo. Deze blijft zijn 600 pk houden en zijn extreme aerodynamische upgrades, maar dan met hetzelfde herziene frontje. Overigens meent Nissan dat de vernieuwde voorkant goed is voor de Cw-waarde, dus je gaat wellicht merken dat ‘ie ietsje sneller is.

2024: Nissan GT-R T-Spec Takumi Edition

Anno 2024 wordt steeds meer duidelijk dat Nissan langzaam maar zeker tegen het einde van de GT-R aan loopt. Daarom dat er twee versies van de Nissan GT-R in één keer worden aangekondigd. De Takumi Edition is de eerste en die is gelakt in de kleur die je de laatste paar keer vaker zag op de GT-R: Midnight Purple. In combinatie met alle upgrades die je krijgt met de T-Spec, maar dan met een uniek interieur en een gouden plak om jouw chassisnummer te tonen. Er zijn 200 stuks gebouwd van de Takumi.

2024: Nissan GT-R Skyline Edition

De andere keuze was de Nissan GT-R Skyline Edition. Uiteraard ter ere van de Skyline waar vroeger de GT-R op gebaseerd was. De gelimiteerde editie is gebaseerd op de Skyline zonder T-Spec-upgrades, dus da’s voor de Amerikaanse markt wel bijzonder. De Skyline Edition valt ook letterlijk iets meer op door lak in de iconische R34 GT-R-kleur Bayside Blue. Ook hier krijg je een bijzonder interieur en worden maar 200 stuks gebouwd.

2025: de allerlaatste Nissan GT-R

Dan is het nu echt zo ver: de allerlaatste Nissan GT-R rolde in augustus 2025 van de band. Het gaat om een voor Japan bedoelde GT-R Premium T-Spec in Midnight Purple. Dat betekent zoals gezegd dat de auto 18 jaar in productie is geweest, de hele waslijst uit dit artikel als updates heeft gehad en in oplage van ruim 48.000 stuks is gebouwd. Wat de toekomst brengt voor de naam GT-R is nog niet zeker, maar Nissan weet het zeker: ooit keert deze iconische naam terug en als het aan de huidige topman ligt: “op een auto die het verdient om die naam te krijgen”. Houd de hoop dus vast.

