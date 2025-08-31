Aston met prijskaartje van €850k laat zich zien in Twente

Prijzig, maar wel erg fraai.

De gloednieuwe Aston Martin Vanquish kost met opties al snel €550.000. Dat is een flinke smak geld, maar het kan nog gekker. Vandaag kijken we naar een Aston met een prijskaartje van €850.629, die gespot werd in het Overijsselse Enter.

De kenners hadden het natuurlijk al lang gezien: het betreft geen normale Vanquish, maar een Vanquish Zagato. Deze special edition was verkrijgbaar in maar liefst vier carrosserievarianten: een coupé, een cabrio, een speedster en een shooting brake.

De Volante is iets minder onderscheidend dan de coupé, want deze variant mist de karakteristieke raampartij en de double bubble roof. Zagato heeft de auto echter een volledig nieuw koetswerk gegeven, dus er zijn nog genoeg herkenningspunten. De unieke achterlichten bijvoorbeeld.

Bij Zagato draait het puur om design, dus motorisch is de Vanquish Zagato identiek aan de reguliere Vanquish. Dat betekent: 573 pk en 620 Nm uit de welbekende 6.0 V12. Aangezien de Zagato in 2017 op het toneel verscheen heeft deze auto de nieuwere 8-traps ZF-automaat, waar de Vanquish eerst nog de 6-traps automaat had.

De Vanquish Zagato is in iedere kleurstelling een plaatje, en dit exemplaar is zeker geen uitzondering. De eigenaar koos voor een chique bruingrijze lak, met een contrasterend oranjebruin interieur.

Van de Vanquish Zagato zijn in totaal 325 exemplaren gebouwd, waarvan 99 Volantes. Logischerwijs is dit een zeldzame verschijning in Nederland. Er staan slechts 7 stuks op gele platen. De cabrio is wel de populairste variant in Nederland: er staan 4 Volantes op kenteken.

