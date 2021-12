Deze set velgen van Alpina kost 279.950 euro

€ 279.950 voor een set velgen van Alpina, da’s een hoop geld. Ben benieuwd hoe de verkoper dat weet te rechtvaardigen.

Voor een setje mooie velgen wordt geregeld serieus geld gevraagd. Als het zeldzame velgen zijn al helemaal. Een snelle blik op Marktplaats bijvoorbeeld leert dat er voor een setje originele Porsche Speedline velgen voor een 993 RS zonder blikken of blozen 12.450 euro wordt gevraagd. Maar dan heb je ook wat.

Maar dat is slechts en schijntje vergeleken bij deze set velgen van Alpina. Die kosten namelijk 279.950 euro. Geen tikfout, echt bijna drie ton. Gelukkig geeft de verkoper je er gratis een leuke auto bij, waar je die velgen onder kan hangen, namelijk een originele BMW Z8 uit september 2000. Kijk, dat verduidelijkt de zaak!

BMW Z8 met velgen van Alpina

De BMW Z8 is voor velen een droomauto. Niet alleen vanwege de prijs of het feit dat James Bond er ook eentje had, maar vooral vanwege de looks. Want ook ruim 20 jaar na de introductie is het nog altijd de absolute schoonheid die het altijd is geweest.

En dat geldt voor het exemplaar dat je gratis krijgt bij je setje velgen van Alpina niet minder. Het is een grijs exemplaar met een rood met zwart lederen interieur. De Z8 heeft slechts 25.000 kilometer gereden en heeft die lekkere 5.0 V8 uit de E39 M5 aan boord. Juist ja, met 400 pk.

Is het niet stiekem een Alpina Z8?

Nee, het is geen product van Alpina. De velgen wel, maar de rest van de auto is een originele BMW. Niet alleen het ontbreken van de Alpina-badges geeft dat weg, maar ook het feit dat er in deze een handgeschakelde 6-bak zit. De Alpina werd namelijk standaard omgetoverd tot automaat.

Of de Z8 af-fabriek met deze velgen is geleverd, vermeldt de advertentie niet, maar de kans is groot. Er wordt namelijk geen ander setje velgen bijgeleverd en originaliteit is bij een auto als deze toch wel het allerbelangrijkste.

Kortom, kun en wil jij bijna 280.000 euro stukslaan op deze BMW Z8 met Alpina-velgen? Dan kun je hier de advertentie bekijken!

Koop dus maar nog snel een Staatslot!