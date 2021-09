The Collectables – BMW Z8

Seizoen 2 van The Collectables begint met een dikke handgeschakelde V8 van BMW. Wouter introduceert deze BMW Z8 met een unieke lage kilometerstand.

We schreven er afgelopen zondag al over. Seizoen 2 van The Collectables begint met een onvervalste ‘BMW week’. Volgens velen is deze BMW Z8 naast de M1, en 507 één van de meest iconische BMW’s.

Getekend door Henrik Fisker die later in zijn carrière bewees dat hij vooral een briljant ontwerper is en niet zo zeer een briljant zakenman. En gebaseerd op de al bijzonder fruitige BMW E39 M5 heeft de Z8 altijd al een bijzondere plek ingenomen in de BMW historie. Het is in de basis natuurlijk een onvervalste hommage aan de BMW 507. Er zijn minder mooie auto’s om je door te laten inspireren.

Voorzien van 400pk en een semi-sportief onderstel is de BMW Z8 veel minder een GT en veel meer een roadster dan je wellicht door zijn formaat zou verwachten. Want het is een imposante auto als je er naast staat!

De BMW Z8 komt ook uit de tijd dat BMW de producenten van de James Bond filmfranchise het hof maakte met wat sponsoreuro’s. De Z8 werd dan ook gelanceerd in een Bond film: The World is not enough. Ook deze Bond auto haalde het einde van de film niet ‘in one piece’. Letterlijk, want hij werd door een cirkelzaag over de lengte doorgezaagd…

Het exemplaar van vandaag is op de dag van de traan van Maxima (02-02-2002 weet u nog) tenaam gesteld. en valt ten eerste op omdat hij niet in het zilvergrijs is uitgevoerd zoals de ‘filmauto’.

Tijdens de opnames voor de video reed Wouter meer kilometers dan de (1e) eigenaar ooit zelf op 1 dag reed. Deze zwarte BMW z8 heeft dan ook een zeer bijzonder lage kilometerstand van 1.662 km. Natuurlijk is deze aantoonbaar. Bekijk de video om te zien tot welke conclusie hij kwam tijdens die kostbare kilometers.

Deze BMW Z8 veiling via The Collectables staat nu live.

The Collectables is partner van Autoblog. The Collectables is een veilingsite voor auto’s die je niet nodig hebt, maar die je wel hebberig maken. Hieronder een selectie uit de actuele veilingen.