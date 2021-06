Alpina is er als de kippen bij met nieuwe XD3 en XD4 - Autoblog.nl

De nieuwe BMW X3 en X4 zijn er nog maar net of Alpina onthult ook hun versies van de SUV’s: de XD3 en XD4.

De snelle versies van BMW’s kennen we onder het M-label. Mocht je echter een BMW met pit willen, dan kun je ook nog ergens anders terecht. Bij Alpina, naast M de tuner die het dichtst bij BMW staat.

XD3 en XD4

Dat BMW en Alpina zo op één lijn zitten wordt bewezen door de snelheid waarmee we de geüpdatete Alpina XD3 en XD4 te zien krijgen. Dit zijn – uiteraard – de Alpina-versies van de BMW X3 en X4, slechts gisteren onthuld. Je kunt zeer binnenkort ook al bij de Alpina-dealer terecht voor een nieuwe X3 of X4. En ja, dat kan tegenwoordig ook in Nederland!

Motor

Wat voor vlees hebben we in de kuip met de nieuwe Alpina XD3 en XD4? Benzine-fanaten kunnen alvast afhaken, want inderdaad: de D in de naam staat voor diesel. Alpina baseert hun modellen altijd op niet-M modellen van BMW, in dit geval heeft Alpina de 3.0 liter grote zes-in-lijn diesel geleend uit de X3 xDrive30d en M40d. In die twee goed voor respectievelijk 286 en 326 pk, terwijl het bij de Alpina XD3 en XD4 gaat om 394 pk. Diesels moeten het vaak vooral hebben van koppel en ook dat hebben de XD-broers voldoende: 800 Nm tussen 1.750 en 3.000 toeren. De bak is een achttraps automaat van ZF.

Specs

Dat alles levert een 0-100 tijd op van 4,6 seconden en een topsnelheid van 267 km/u voor de Alpina XD3, terwijl de XD4 één kilometer per uur sneller gaat. De sprint is wel identiek tussen de XD3 en XD4. Uiteraard worden beide auto’s uitgerust met vierwielaandrijving.

Bestellen

Alpina heeft de nieuwe XD3 en XD4 ook gelijk op de site van de configurator gemikt. In Duitsland mag je vanaf 85.900 euro betalen voor een XD3 en de XD4 gaat je 89.100 euro of meer kosten. Prijzen in Nederland zijn (nog) niet te vinden.