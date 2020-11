Deze sportieve sportsedan is nu nog sportiever - Autoblog.nl

Met deze sportieve accessoires vergroot je het sportieve aspect van je sportieve sportsedan.

Het kan natuurlijk niet anders of de meeste petrolheads volgen meerdere kanalen op het grote internet. Onlangs werd ondergetekende door een zeer gewaarde collega getipt om naar Throttle House te kijken. Inderdaad een goede combinatie tussen vermaak en voldoende nerderigheid om te blijven kijken.

Verschillende meningen

Toevallig zagen we onlangs tweemaal een filmpje voorbij komen over de zelfde auto. Het object in kwestie: de Lexus IS350 F-Sport. De auto werd getest door twee bekende Amerikaanse YouTube-titanen: Doug de Muro en Matt Farah. De uitkomst van de tests waren interessant, want de meningen lagen zeer uiteen over de sportieve sportsedan. Volgens Doug was de IS350 te oud, niet meer leuk, niet meer relevant en was het geen SUV. Alles was ineens heel erg matig.

Dit terwijl Matt Farah (The Smoking Tire) weer erg blij was met de geneugten van achterwielaandrijving en de grote, atmosferische motor. Er was wel een verschil. DeMuro reed even een stukje op de snelweg, Matt Farrah reed over bochtige bergwegen met de sportieve sportsedan. Kortom, ook over een en dezelfde auto kunnen de meningen uiteen liggen.

Enfin, het is jammer dat we een dergelijke auto moeten missen nu. Sinds de grondige facelift is de IS niet meer in het Nederlandse gamma opgenomen. Zonde, want deze onderdelen krijgen we dus óók niet. Het gaat om upgrades van TRD en Modellista. TRD is voor de sportievere tuning, Modellista de wat stijlvollere kant.

Lexus IS TRD

Er zijn nieuwe bumpers en splitters aan de voorzijde, om samen met de priemende koplampen en enorme grille te zorgen voor voldoende uberholprestige. De sideskirts van de TRD zijn wellicht een tikkeltje overdreven, maar dik is het zeker. Ook past het wel bij het drukke design van de Lexus IS.

De velgen zijn gesmede 20″ wielen. Om te zorgen dat deze sportieve sportsedan ook als dusdanig stuurt, zijn er extra verstevigingen aangebracht. De vier uitlaten zijn misschien een tikkeltje optimistisch, maar het ziet er zeker dik uit.

Lexus IS Modellista

Bij de Lexus IS Modellista is men iets subtieler te werk gegaan. Alhoewel we ook hier een voldoende modificaties zien. Aan de achterzijde is er eens geen nep-diffuser gecreerd, waarvoor wij kudos uitdelen!

Ook hier zijn er nieuwe sideskirts. Hoogtepuntje is de spoiler met een extra chromen spoiler. Stijl ontmoet sportiviteit, ofzo. Kortom, de auto kun je weer helemaal individualsitsch aankleden als je wilt, alhoewel je met een Lexus IS an sich al een heel individuele keuze maakt. De auto is leverbaar als IS250h (204 pk), IS200t (260 pk) en IS350 (316 pk). Binnenkort schijnt er nog een IS500 als ultiem afscheidsmodel aan te komen.