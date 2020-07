Lexus IS500 geregistreerd, opvolger voor de IS F?

Wij zouden geen nee zeggen tegen een nieuwe M3-killer van Lexus, die volgens recente registratie wel eens IS500 zou kunnen heten.

“Gaaf, maar niemand koopt het”. In Nederland is dat een beetje wat er gebeurt met alles in het D-segment waar geen A4, 3 Serie of C-Klasse op de bips staat. Het is of dusdanig goedkoper dat het eigenlijk geen concurrent is, of juist te duur voor het feit dat de auto niet op het niveau is van deze Duitse drie. Het is toch een beetje gemeengoed dat als je een BMW kunt betalen, je dat dan ook doet.

Outsiders

En zo kan het dat ons straatbeeld maar weinig gevuld is met een reeks gave sedans. Eén daarvan is de Lexus IS. Deze momenteel wat ongelukkig genaamde auto is al 20 jaar het antigif voor de 3 Serie. Momenteel mogen we net de vierde generatie (XE40) inluiden.

De dikste

Eerst even terug naar de tweede generatie (XE20). Deze kwam in Nederland in 2005 op de markt. Je kon hem krijgen als IS250 (2.5 liter grote V6, 208 pk) en IS220d, een viercilinder diesel. In andere markten was ook nog een IS350 beschikbaar met een 3.5 liter grote V6 (310 pk).

Belangrijker nog is dat aan de bovenkant van de prijslijst een rasechte M3-killer stond. De IS F is alleen geleverd bij de tweede generatie van de IS. Voorin ligt een vijf liter grote V8 met 423 pk. In het D-segment zo ongeveer het grootste wat je kon krijgen, op de C63 AMG na. Optisch kon je hem herkennen aan een gespierdere bodykit en de vrij bekende vier uitlaten die schuin boven elkaar zijn gerangschikt.

Over en uit

Bij de derde generatie (XE30) moest de IS F alweer het veld ruimen. Het dikste wat je kunt krijgen bij deze IS is de IS350. Bij ons is hij trouwens alleen geleverd als hybride IS300h.

Een logische stap, hybride was immers één van de sterke punten van de IS. En dat je nog een V6 voorin kon krijgen is niet uniek voor de IS, wel lekker. Maar een hete V8-versie zou de kers op de taart zijn. Lexus bouwt immers nog steeds die 5.0 V8, recent nog voor de GS F en nu nog voor de LC500.

Terugkeer?

Een recente registratie geeft hoop. Lexus is vrij consequent met hun naamgeving, dus als het getal 500 achter de typenaam staat, ligt die 5.0 V8 ook voorin. Bij het United States Trademark and Patent Office (USPTO) heeft Lexus de naam IS500 laten vallen. Dat geeft uiteraard nog geen duidelijkheid over wat voor auto het wordt, maar volgens de reeds genoemde logica klinkt het als een IS met een V8.

Wat het verhaal een beetje lastig maakt is dat de naam IS500 niet perse een hete M3-concurrent hoeft te betekenen. Het is immers niet de naam ‘IS F’. Lexus IS500 klinkt meer als een topmotorisering. Of daar nog een sportieve flair aan wordt gegeven, zo klinkt het bijna van niet.

Maar goed, wij laten ons graag verrassen. En wellicht dat de naam IS F ook weer ergens opduikt. Nu alle powerlimo’s in het D-segment als een gek gaan downsizen, ziet Lexus wellicht een opening. Dat wachten we af.